Чиновниця ЦНАП на Харківщині отримала підозру: подробиці справи

Правоохоронці викрили масштабну схему незаконного захоплення сільськогосподарських угідь. Слідство вважає, що неї причетна посадовиця управління ЦНАП однієї з міських рад Богодухівського району.

За даними Харківської обласної прокуратури, приватне агропідприємство мало законне право оренди на 60 земельних ділянок загальною площею понад 270 гектарів, розташованих на території Шевченківської селищної ради.

“Проте у травні 2025 року до завідувачки сектору державної реєстрації ЦНАПу звернулася жінка з проханням посприяти у швидкому оформленні прав на ці землі. Вона приносила готові договори суборенди та просила зареєструвати на їхній основі десятки ділянок у користування двом іншим фермерським господарствам. При цьому не мала жодних офіційних повноважень представляти інтереси агрофірм”, – встановили правоохоронці.

У прокуратурі додали: фігурантка, попри вимоги закону, не стала перевіряти особу заявниці та наявність дозволів від справжніх власників підприємств. Натомість без присутності реальних керівників фірм, вона внесла зміни до Держреєстру речових прав: до двох фермерських господарств перейшло право суборенди на 60 земельних ділянок загальною площею понад 270 га.

“Посадовицю не зупинило навіть те, що на частину земель суборенда була заборонена законом. Одне з таких протиправних рішень було офіційно анульовано Мін’юстом у лютому 2026 року. Після цього службовиці на місяць заблокували доступ до реєстру. У результаті махінацій реєстраторки приватне агропідприємство фактично втратило право користування ділянками”, – зазначили правоохоронці.

Жінці вручили підозру за фактом несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчиненої особою, яка має право доступу до неї, повторно (ч.ч. 1, 3 ст. 362 ККУ).

У прокуратурі підкреслили, що в суді проситимуть відсторонити фігурантку від займаної посади.