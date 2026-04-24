Дитячий майданчик “на папері”: у Харкові підозрюють керівника будфірми

У заволодінні 300 тис. грн із бюджету підозрюють підрядника, який взявся облаштувати дитячі майданчики на вулиці Шариковій у Харкові.

Подробиці справи повідомила Харківська обласна прокуратура. За версією слідства, керівник будівельної фірми вніс неправдиві відомості до актів виконаних робіт. Він суттєво “прикрасив” результати діяльності своїх підлеглих.

“У листопаді 2021 року він уклав договір з Управлінням екології та благоустрою Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради. Угода стосувалася проведення капітального ремонту — відновлення елементів благоустрою між будинками на вулиці Шариковій в Індустріальному районі міста. За результатами ремонту керівник фірми вніс до актів виконаних робіт неправдиві відомості — значно завищив кількість використаних будматеріалів та обсяги облаштування покриття дитячих майданчиків, футбольного корту та мощення тротуарних доріжок“, — поінформувала про деталі пресслужба прокуратури.

Вартість робіт, які існували лише “на папері”, експерти оцінили у понад 300 тис. грн. Тому директор підприємства отримав підозру в заволодінні чужим майном, а також – службовому підробленні.

