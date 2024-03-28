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Звалище влаштували на дитячому майданчику жителі селища під Харковом

Суспільство 22:14   28.03.2024
Олена Нагорна
Звалище влаштували на дитячому майданчику жителі селища під Харковом

На сміттєзвалище у селищі Покотилівка Харківської області, яке місцеві влаштували просто на дитячому майданчику, небайдужі поскаржилися до органів контролю.

Сміття – поліетиленові пакети та пластик – скидали у дитячу вежу, повідомляють у ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області.

У відомстві зазначають, що після їхнього звернення Височанська селищна рада ліквідувала звалище.

Чисто не там, де прибирають, а там де не смітять, тому кожна людина повинна відповідально ставитися до місця свого проживання, адже це є її обов’язок перед майбутніми поколіннями“, – наголошують у Держпродспоживслужбі.

Відповідальність за порушення вимог санітарного законодавства України та законодавства у сфері поводження з відходами передбачена ст. 42 та 82 КУпАП, а також ст. 325 ККУ.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2024 в 22:14;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На сміттєзвалище у селищі Покотилівка, яке місцеві влаштували просто на дитячому майданчику, небайдужі поскаржилися до органів контролю".