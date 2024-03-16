Будують понад 10 років: коли запустять сміттєпереробний завод у Дергачах

Комплекс із перероблення твердих побутових відходів із системою збирання, утилізації полігонного газу та виробництва електроенергії добудовують у місті Дергачі Харківської області. Будівля майбутнього заводу завершена майже на 97%.

Про це пише пресслужба ХОВА за підсумками виїзного засідання комітету ВР з питань екологічної політики та природокористування.

За інформацією ХОВА, потужності підприємства дозволять створити 152 нових робочих місця та переробляти 250 тисяч тонн ТПВ на рік. Лінії дозволять проводити глибоке сортування, переробку органіки та підготовку до транспортування. Обладнання заводу зможе виробляти з полігонного газу понад 16500 мВт електроенергії на рік.

Як зазначив заступник начальника ХОВА Євген Іванов, на початку минулого року в регіоні почали розробляти новий план поводження з відходами, який передбачає будівництво восьми модульних заводів.

Відео: ХОВА

“Загальна вартість реалізації проєкту майже 260 мільйонів євро. Фінансування передбачається коштом іноземних донорів та коштом громад. Після повноцінного запуску в роботу усіх заводів, потужності підприємств дозволять переробляти усі тверді побутові відходи, що унеможливить створення сміттєзвалищ на території Харківської області”, – сказав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За даними ХОВА, зараз на Харківщині є 79 полігонів та сміттєзвалищ, при цьому майже всі вони не відповідають нормам екологічної безпеки. Їхня загальна площа – 280 гектарів. У межах проєкту з кластерної системи поводження з відходами підприємства з переробки мають запрацювати у Дергачах та Чугуєві.

“Спільними зусиллями шукатимемо оптимальні рішення для пришвидшення реалізації цього проєкту. Переконаний, що незабаром перше підприємство вдасться запустити в роботу”, – зазначив голова комітету Олег Бондаренко.

Довідка. Як повідомляли в мерії Харкова, у 2011 році для будівництва сміттєпереробного заводу ХОДА передала КП «Муніципальна компанія з поводження з відходами» міськради у постійне користування 83 га землі, що примикає до Дергачівського полігону.

Влітку 2016 тоді перший віцемер Харкова Ігор Терехов коментував, що робота над створенням сміттєпереробного заводу триває вже чотири роки, а побудувати його планують ще протягом трьох років. Повідомлялося, що на будівництво Харків отримає від Світового банку 44 мільйони доларів.

У вересні 2021 року Терехов вже на посаді в.о. мера Харкова повідомляв, що новий комплекс з переробки ТПВ в Дергачах виконує 80% своїх функцій, а будівельні роботи завершено на 95%. Також розглядалася ідея будівництва на полігоні гірськолижної траси.

У лютому 2022 року, за кілька днів до початку повномасштабної війни, директор КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» Юрій Суярко повідомив, що на полігоні незабаром запустять сортувальну лінію. Сміття розподілятимуть на органічні відходи, пластикові, металеві вироби та скло.