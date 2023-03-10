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Досвід Євросоюзу в поводженні з відходами планують впровадити на Харківщині

Суспільство 20:16   10.03.2023
Олена Нагорна
Досвід Євросоюзу в поводженні з відходами планують впровадити на Харківщині

У Харківській області цьогоріч планують розробити новий регіональний план поводження з відходами, щоб уже у 2024-му розпочати будівництво.

Це допоможе впровадити досвід Євросоюзу у сферах захисту довкілля та протидії кліматичним змінам, розповів заступник начальника ХОВА Євген Іванов на виїзному засіданні комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування у Харкові.

“Подібний проєкт вже успішно працює на Київщині та ще в деяких регіонах України. У нас були зроблені перші кроки щодо розробки нового регіонального плану управління відходами, який буде включати в себе нормальну логістику. Ми сподіваємося, що спільними зусиллями за цей рік саме здійснимо розробку плану, технічного завдання проєкту документації. І, можливо, що вже з наступного року зможемо стати до будування”, — сказав Іванов.

Планується, що проєкт частково співфінансуватиметься партнерами з ЄС. Також кошти виділять із державного бюджету.

Іванов повідомив, що зараз на території Харківщини є 79 місць видалення твердих побутових відходів та 6 полігонів промислових відходів.

“На жаль, раніше допускалися численні правопорушення законодавства під час експлуатації побутових відходів. Попередніми програмами намагалися вирішити проблему, але вона потребує зовсім іншого підходу. Нині в цьому питанні допоможе закон європейського зразка щодо поводження з відходами, який ухвалили минулого року”, – сказав Іванов.

Він додав, що раніше було розпочато будівництво сучасних комплексів із переробки відходів у Богодухові, Люботині, Вовчанську. Наразі у Вовчанську будівництво заморожене. У Богодухові першу чергу ввели в експлуатацію у 2017 році.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2023 в 20:16;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області цьогоріч планують розробити новий регіональний план поводження з відходами, щоб уже у 2024-му розпочати будівництво.".