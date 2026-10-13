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Домашній тиран із Харкова вирішив не виправлятися: його притягнули до суду

Події 18:13   13.10.2026
Оксана Якушко
Домашній тиран із Харкова вирішив не виправлятися: його притягнули до суду

49-річного мешканця Київського району раніше вже залучали до адмінвідповідальності за домашнє насильство над 45-річною співмешканкою, повідомляє Нацполіція. 

Після цього суд зобов’язав його пройти відповідну програму для кривдників, але вимоги суду порушник не виконав.

Тож поліціянти зібрали усі необхідні матеріали та задокументували факт невиконання судового рішення.

Дізнавачі повідомили кривднику про підозру в непроходженні програми для кривдників. Санкція статті передбачає покарання у вигляді пробаційного нагляду на строк до двох років або обмеження волі на той самий строк.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2026 в 18:13;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "49-річного мешканця Київського району раніше вже залучали до адмінвідповідальності за домашнє насильство над 45-річною співмешканкою, повідомляє Нацполіція. ".