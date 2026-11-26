У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що посеред ночі до правоохоронців надійшло повідомлення від 10-річної дівчинки. Вона розповіла, що батько ображає матір.

“Під час перевірки поліцейські встановили, що чоловік за місцем проживання перебував у стані алкогольного сп’яніння та вчиняв психологічне насильство щодо 29-річної дружини й доньки. Він висловлював на їхню адресу образи та погрожував фізичною розправою”, – зазначили копи.

Поліцейські відреагували на повідомлення. На чоловіка склали адміністративні матеріали за ч. 1 та ч. 2 ст. 173-2 КУпАП.

Нагадаємо, багатодітну матір судитимуть на Харківщині за поширення порнографічного контенту за участю 14-річної доньки. Дівчинку та двох її братів із родини вилучили. Жінці загрожує до 15 років ув’язнення, справа вже в суді, повідомили в Нацполіції.