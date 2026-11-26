В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что ночью к правоохранителям поступило сообщение от 10-летней девочки. Она рассказала, что отец оскорбляет мать.

«В ходе проверки полицейские установили, что мужчина по месту жительства находился в состоянии алкогольного опьянения и совершал психологическое насилие в отношении 29-летней жены и дочери. Он выражал в их адрес оскорбления и угрожал физической расправой», — отметили копы.

Полицейские отреагировали на сообщения. На мужчину составили административные материалы по ч. 1 и ч. 2 ст. 173-2 КУоАП.

Напомним, многодетную мать будут судить в Харьковской области за распространение порнографического контента с участием 14-летней дочери. Девочку и двух ее братьев из семьи изъяли. Женщине грозит до 15 лет тюрьмы, дело уже в суде, сообщили в Нацполиции.