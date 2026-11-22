Полицейские сообщили 65-летнему харьковчанину о подозрении в домашнем насилии в отношении его супруги. В облуправлении полиции говорят, что мужчина систематически обзывал ее и унижал.

В частности, высказывался в ее адрес нецензурной бранью, угрожал физической расправой и вел себя агрессивно.

«Полицейские неоднократно составляли в отношении нарушителя административные материалы за домашнее насилие, а также выносили срочные запретительные предписания, которыми устанавливали ограничения по контакту с пострадавшей. Однако принятые меры не остановили обидчика», — говорят в полиции.

В сентябре 2026 года мужчина во время семейной ссоры снова стал обижать жену. За это ему сообщили о подозрении по ст. 126-1 (домашнее насилие) Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, в соцсетях появилась информация о мужчине, который якобы нападает на женщин в метро или у входа на станцию подземки. Пострадавшие говорят, что это происходит на «Холодной горе» и «Университете». В полиции МГ «Объектив» сообщили, что проводится проверка.