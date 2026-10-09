В Харькове копы запретили мужчине общаться с женой: что натворил

В Харькове 55-летняя женщина обратилась в полицию с жалобой, что ее 57-летний сожитель оскорбляет ее и угрожает физической расправой.

Как сообщили в облуправлении полиции, по вызову выехали работники сектора противодействия домашнему насилию. Женщина сообщила прибывшим правоохранителям, что ее 57-летний сожитель выражает словесные оскорбления, агрессивно ведет себя и угрожает физическим насилием.

Полицейские прекратили факт домашнего насилия и составили в отношении обидчика административный протокол по ст. 173-2 (совершение домашнего насилия) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме этого, правоохранители вынесли срочное запретительное предписание с мерами запрета любым способом контактировать с пострадавшей. Полицейские предупредили нарушителя об административной ответственности в случае нарушения срочного запретительного предписания.

Напомним, 68-летнего харьковчанина подозревают в домашнем насилии в отношении его 43-летнего сына. Во время ссоры отец ударил сына по голове. Экспертиза подтвердила, что 43-летнему сыну нанесли легкие телесные повреждения.