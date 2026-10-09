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В Харькове копы запретили мужчине общаться с женой: что натворил

Происшествия 17:15   09.10.2026
Татьяна Литвина
В Харькове копы запретили мужчине общаться с женой: что натворил

В Харькове 55-летняя женщина обратилась в полицию с жалобой, что ее 57-летний сожитель оскорбляет ее и угрожает физической расправой. 

Как сообщили в облуправлении полиции, по вызову выехали работники сектора противодействия домашнему насилию. Женщина сообщила прибывшим правоохранителям, что ее 57-летний сожитель выражает словесные оскорбления, агрессивно ведет себя и угрожает физическим насилием.

Полицейские прекратили факт домашнего насилия и составили в отношении обидчика административный протокол по ст. 173-2 (совершение домашнего насилия) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме этого, правоохранители вынесли срочное запретительное предписание с мерами запрета любым способом контактировать с пострадавшей. Полицейские предупредили нарушителя об административной ответственности в случае нарушения срочного запретительного предписания.

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Напомним, 68-летнего харьковчанина подозревают в домашнем насилии в отношении его 43-летнего сына. Во время ссоры отец ударил сына по голове. Экспертиза подтвердила, что 43-летнему сыну нанесли легкие телесные повреждения.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 9 октября 2026 в 17:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 55-летняя женщина обратилась в полицию с жалобой, что ее 57-летний сожитель оскорбляет ее и угрожает физической расправой. ".