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У Харкові копи заборонили чоловікові спілкуватися із дружиною: що накоїв

Події 17:15   09.10.2026
Тетяна Литвіна
У Харкові копи заборонили чоловікові спілкуватися із дружиною: що накоїв

У Харкові 55-річна жінка звернулася до поліції зі скаргою, що її 57-річний співмешканець ображає її та загрожує фізичною розправою. 

Як повідомили в облуправлінні поліції, на виклик виїхали працівники сектору протидії домашньому насильству. Жінка повідомила правоохоронцям, що її 57-річний співмешканець висловлює словесні образи, агресивно поводиться і загрожує фізичним насильством.

Поліцейські припинили факт домашнього насильства та склали щодо кривдника адміністративний протокол за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Крім цього, правоохоронці винесли терміновий заборонний припис із заходами заборони у будь-який спосіб контактувати з постраждалою. Поліцейські попередили порушника про адміністративну відповідальність у разі порушення термінового припису.

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Нагадаємо, 68-річного харків’янина підозрюють у домашньому насильстві щодо його 43-річного сина. Під час сварки батько вдарив сина по голові. Експертиза підтвердила, що 43-річному синові завдали легких тілесних ушкоджень.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2026 в 17:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 55-річна жінка звернулася до поліції зі скаргою, що її 57-річний співмешканець ображає її та загрожує фізичною розправою. ".