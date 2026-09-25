Літній батько гамселив сина у Харкові: копи припинили домашнє насильство

У Харкові правоохоронці повідомили 68-річному кривднику про підозру у тілесному ушкодженні, повідомляє Нацполіція.

68-річний чоловік вчинив домашнє насильство щодо свого 43-річного сина. Він під час сварки вдарив сина по голові.

Судово-медична експертиза підтвердила, що 43-річному синові завдали легких тілесних ушкоджень.

Поліціянти припинили факт домашнього насильства, відносно кривдника винесли терміновий заборонний припис. Також дізнавачі повідомили про підозру 68-річному чоловікові у навмисному легкому тілесному ушкодженні.