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Літній батько гамселив сина у Харкові: копи припинили домашнє насильство

Події 19:17   25.09.2026
Оксана Якушко
Літній батько гамселив сина у Харкові: копи припинили домашнє насильство

У Харкові правоохоронці повідомили 68-річному кривднику про підозру у тілесному ушкодженні, повідомляє Нацполіція.

68-річний чоловік вчинив домашнє насильство щодо свого 43-річного сина. Він під час сварки вдарив сина по голові.

Судово-медична експертиза підтвердила, що 43-річному синові завдали легких тілесних ушкоджень.

Поліціянти припинили факт домашнього насильства, відносно кривдника винесли терміновий заборонний припис. Також дізнавачі повідомили про підозру 68-річному чоловікові у навмисному легкому тілесному ушкодженні.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2026 в 19:17;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові правоохоронці повідомили 68-річному кривднику про підозру у тілесному ушкодженні, повідомляє Нацполіція.".