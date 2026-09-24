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Для власних потреб: у Харкові викрили невеличку плантацію коноплі

Події 18:45   24.09.2026
Оксана Якушко
Для власних потреб: у Харкові викрили невеличку плантацію коноплі

36-річній жінці повідомили про підозру у незаконному вирощуванні коноплі та зберіганні канабісу, повідомляє Нацполіція.

36-річна мешканка Харкова купила через інтернет насіння конопель, посіяла та вирощувала рослини на власному городі. Частину вирощених рослин жінка висушила і подрібнила, виготовивши канабіс для власного вживання.

Під час обшуку домоволодіння правоохоронці виявили та вилучили кущі коноплі і речовину рослинного походження. Експерти підтвердили, що то є канабіс.

Слідчі повідомили жінці про підозру у незаконному виробництві й зберіганні наркотиків.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2026 в 18:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "36-річній жінці повідомили про підозру у незаконному вирощуванні коноплі та зберіганні канабісу, повідомляє Нацполіція.".