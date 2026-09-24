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Боротьба за Гігант: суд вислухає аргументи двох сторін 25 вересня

Актуально 19:39   24.09.2026
Тетяна Литвіна
Боротьба за Гігант: суд вислухає аргументи двох сторін 25 вересня

Боротьба за “Гігант” триває: на 25 вересня 2026 року призначено чергове засідання суду у справі щодо будівництва кафе біля пам’ятника архітектури – гуртожитку НТУ «ХПІ» «Гігант» у Харкові. На ньому заслухають забудовника та антикорупційників. 

Як повідомили у Харківському антикорупційному центрі, представник забудовника має пояснити, чому вважає будівництво двоповерхового ресторану за один метр від фасаду пам’ятника архітектури місцевого значення законним.

Представник ХАЦ надасть суду аргументи, що порушує будівництво.

Засідання суду відбудеться 25 вересня об 11.00.

Адреса: вул. Валентинівська, 7б, Київський районний суд м. Харкова, зал судових засідань №17.

“Приходьте. Продовжимо разом захищати архітектуру Харкова, яку руйнують і російські обстріли, і зухвалі місцеві забудовники”, – кажуть у ХАЦ.

Гігант, суд, ХАЦ
Фото: Харківський антикорупційний центр/facebook.com/anticor.kharkiv

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Нагадаємо, 26 червня розпочався розгляд справи будівництва ресторану біля гуртожитку НТУ «ХПІ» «Гігант» на вулиці Сковороди у Харкові. Влада та прокуратура відреагували на протести громадськості проти того, що в охоронній зоні пам’ятника архітектури намагаються звести триповерховий ресторан. Ректор вишу Євген Сокіл звернувся до прокуратури  з вимогою провести перевірку правомірності будівництва, адже всі кімнати, які виходять вікнами на споруду, залишаться без денного світла та доступу повітря. Прокуратура виявила порушення та звернулася до суду. На підготовче засідання забудовник Анжела Андрян не з’явилася, як і наступне. Натомість  її адвокат вимагав закрити провадження, але Київський райсуд йому відмовив. 1 серпня стало відомо, що Харківський антикорупційний центр та медіа «Люк» будуть третьою стороною у цій справі. Це дає організаціям можливість подавати позови та висловлювати думку у процесі, домагаючись знесення споруди.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2026 в 19:39;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Боротьба за “Гігант” триває: на 25 вересня 2026 року призначено чергове засідання суду у справі щодо будівництва кафе біля пам’ятника архітектури – гуртожитку «Гігант» у Харкові.".