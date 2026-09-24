Борьба за «Гигант»: суд выслушает аргументы двух сторон 25 сентября

Борьба за «Гигант» продолжается: на 25 сентября 2026 года назначено очередное заседание суда по делу о строительстве кафе возле памятника архитектуры — общежития НТУ «ХПИ» «Гигант» в Харькове. На нем заслушают застройщика и антикоррупционщиков.

Как сообщили в Харьковском антикоррупционном центре, представитель застройщика должен будет объяснить, почему считает строительство двухэтажного ресторана в одном метре от фасада памятника архитектуры местного значения законным.

Представитель ХАЦ предоставит суду аргументы, что именно нарушает строительство.

Заседание суда состоится 25 сентября в 11:00.

Адрес: ул. Валентиновская, 7б, Киевский районный суд г. Харькова, зал судебных заседаний №17.

«Приходите. Продолжим вместе защищать архитектуру Харькова, которую разрушают и российские обстрелы, и дерзкие местные «застройщики»», — говорят в ХАЦ.

Напомним, 26 июня началось рассмотрение дело строительства ресторана возле общежития НТУ «ХПИ» «Гигант» на улице Сковороды в Харькове. Власти и прокуратура отреагировали на протесты общественности против того, что в охранной зоне памятника архитектуры пытаются построить трехэтажный ресторан. Ректор вуза Евгений Сокол обратился в прокуратуру с требованием провести проверку правомерности строительства, ведь все комнаты, которые выходят окнами на сооружение, останутся без дневного света и доступа воздуха. Прокуратура обнаружила нарушения и обратилась в суд. На подготовительное заседание застройщик Анжела Андрян не явилась, как и на последующее. Зато ее адвокат требовал закрыть производство, но Киевский райсуд ему отказал. 1 августа стало известно, что Харьковский антикоррупционный центр и медиа «Люк» будут третьей стороной в этом деле. Это дает организациям возможность подавать иски и высказывать мнение в процессе, добиваясь сноса сооружения.