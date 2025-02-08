«Архитектуру не едят». В Харькове протестовали у «Гиганта», комментарий мэрии

«Нет ресторанам на руинах истории», «Стоим на плечах «Гиганта», «Архитектуру не едят» – с такими плакатами 8 февраля протестовали в центре Харькова. Люди выступают против строительных работ возле общежития НТУ «ХПИ», больше известного как «Гигант». На встречу пришел и заместитель мэра города Игоря Терехова.

«Вопрос в том, что дистанция между будущей застройкой и самим общежитием, она где-то меньше 2 метров составляет. Охранная зона достопримечательности – от 5 метров и более на самом деле. Эти подобные работы и такие подобные объекты следует согласовывать с профильным органом, с департаментом культуры областной администрации. Это не было сделано. Это фактически делается с частью документации, но эта часть документации неполная. И, соответственно, даже те подписанные градостроительные условия, которые издали в 2021 году, содержат упоминание о том, что нужно это строительство осуществлять в соответствии с законодательством об охране культурного наследия. Оно здесь очевидно нарушено. Подписала эти условия госпожа Щеголькова, она уже не работает в департаменте городского совета. Приказ на их утверждение издала нынешняя, еще до сих пор, главная архитектор нашего города, госпожа Поливанова», — объясняет депутат Харьковского горсовета Дмитрий Булах, передает корреспондент МГ «Объектив».

Так что на акции собирали подписи «на увольнение Поливановой». А также готовили обращение в департаменты культуры ХОВА, инспекционной работы и мэру Терехову относительно прекращения строительных работ.

Заместитель Харьковского городского головы Сергей Кузьмин говорит: как только строительство началось, в 2023 году удалось остановить работы. Тогда горсовет написал соответствующие обращения в центральный орган исполнительной власти.

«Именно в министерство, так как действует мораторий на проверки на время военного времени, то все проверки сейчас государственной инспекцией проводятся только с разрешения государственной инспекции по архитектуре и градостроительству, а также министерства. Но, к сожалению, мы получили от министерства отказ в разрешении на проведение проверки, и поэтому остановить удалось в 2023 году волевым способом. Но, к сожалению, сейчас строительство продолжилось. В 97 году, когда здесь было кафе, они держали землю в аренду. Затем через суд зарегистрировали право собственности на два здания. Затем, когда зарегистрировали право собственности, предоставили в аренду земельный участок. Затем в 2010 году прошла последняя сессия по выкупу этого земельного участка. И таким образом и земельный участок, и объекты недвижимости стали частной собственностью. В 2021 году, несколько раньше, заказчик продает этот участок, и в 2021 году они получают градостроительные условия и ограничения, проектируют. И также в 2021 году получают уведомления на начало строительных работ», — отметил Кузьмин.

Он добавил, что контакта с собственником участка не имеют. Только знают, что сейчас он находится за границей.

«Ну там даже написано, кто заказчик. Анжела Андрян прописана с господами Балаянами в одной квартире. Они владельцы ресторана «Зори» на проспекте Льва Ландау. И здесь планируется, по моим данным, тоже кафе или ресторан «Зори» еще один», – добавил Булах.

В мэрии говорят, что продолжат писать письма в центральные органы власти, чтобы урегулировать ситуацию.