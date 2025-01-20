Вернут ли трамваи на Веснина и «Лосево» в Харькове и когда поедет «пятерка» 📹

Планами на 2025 год по восстановлению трамвайной инфраструктуры и маршрутов поделились в мэрии Харькова. Ближе к весне хотят запустить трамвай №5, соединявший улицу Одесскую с парком Машиностроителей. В неназванные сроки планируют восстановить и линию в сторону ХТЗ. А вот на улицу Веснина рельсы, демонтаж которых суд признал незаконным, в виде «как было» возвращать не будут. Как организовать трамвайное сообщение между Салтовкой и центром — будут решать харьковчане. Подробнее о конкурсе, который должны объявить вскоре, и об изменениях в восприятии трамвая в городе — в видеорепортаже МГ «Объектив».

Павел Храмов, автор Telegram-канала «Харьков для людей»

Мы видим со стороны города попытки изменить транспортный курс. Есть лучшее понимание, что все-таки трамвай — это не что-то, что грохочет и мешает людям. И не что-то старое, от чего нужно избавиться. Это современный вид транспорта. Когда ты едешь в Европе в трамвае и обгоняешь дорогущие машины, у тебя есть достоинство, понимаете? Ты не униженный человек, которого заставили ехать на социальном каком-то виде транспорта.

Дмитрий Булах, депутат Харьковского горсовета

До 2021 года, давайте откровенно, харьковский трамвай — это нелюбимое дитя городской власти. Любой, которая была. Он постоянно был в каком-то таком маргинализованном состоянии. К нему относились как к чему-то устаревшему, несовременному, к чему-то, что в конце концов умрет. Здесь 26-й трамвай своей жертвой стал переломным моментом.

Булах говорит о протесте общества против ликвидации 26-го маршрута. Когда в 2022 году, в первые месяцы полномасштабной войны, демонтировали рельсы на улице Веснина. С обжалованием активисты пошли в суд, который признал: это было сделано незаконно. Но при этом не обязал мэрию вернуть рельсы на место.

Павел Храмов, автор Telegram-канала «Харьков для людей»

И в контексте войны здесь есть вопросы, потому что это большие затраты — вернуть, как было. И в контексте того, что так, как было, не очень хорошо было. Например, остановка не соответствовала нормам ГСН. То есть сейчас мы фактически не можем построить то же, что там было. Я даже Telegram-канал наш «За трамвай на Веснина» хотел переименовать в «За трамвай в центр».

Каким образом устроить трамвайное сообщение между Салтовкой и центром — будут решать харьковчане. Вскоре мэрия должна объявить конкурс.

Владимир Матяс, зам. директора департамента строительства и дорожного хозяйства ХГС

Все желающие смогут принять в нем участие. Там будет, я думаю, примитивная графическая часть. Мы хотим увидеть, как видят трамвай на Веснина не только профильные специалисты, но и просто горожане. Nе, кто им пользовался, или просто знает об этой ситуации.

В ближайшее время должен возобновить работу пятый маршрут. До начала полномасштабной он соединял улицу Одесскую с парком Машиностроителей.

Владимир Матяс, зам. директора департамента строительства и дорожного хозяйства ХГС

Основная наша проблема — то, что не хватает водителей в целом по общественному транспорту. Сейчас мы видим небольшую динамику по улучшению этой ситуации. По пятому маршруту — не хочу говорить конкретные даты, но мы сейчас уже проработали варианты, исходя из количества водительского и подвижного состава. Это могут быть большие интервалы, чем были до войны, но, я думаю, мы его запустим где-то ближе к весне. Надеемся на это.

Планируют восстановить движение трамваев и до железнодорожной станции «Лосево» на ХТЗ, но это будет сложнее.

Владимир Матяс, зам. директора департамента строительства и дорожного хозяйства ХГС

Линия на «Лосево» очень стратегически важна. Вы знаете, что у нас там работает 204-й автобус, он постоянно переполнен. У нас там было местами аварийное состояние еще до войны, когда линия эксплуатировалась. Сейчас ситуация такова, что там полностью отсутствует контактная сеть. То есть основные работы, которые нужно провести, касаются именно монтажа контактной сети и контактного провода. Конечно, хотелось бы эту линию капитально отремонтировать, но вы понимаете, что это очень большие средства. Скорее всего, это будет осуществлено только текущим ремонтом.

Матяса также спрашивали о перспективах возобновления движения трамваев в Лесопарк. Это нецелесообразно, ответил чиновник. По его словам, планов по демонтажу законсервированной линии сейчас нет, но в будущем ее хотят пересмотреть.