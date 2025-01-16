Трамвай на Веснина: как его вернуть, мэрия спросит харьковчан (видео)
В Харькове объявят конкурс идей, посвященных возвращению трамвайного маршрута, соединявшего Салтовку с центром. Причем весьма вероятно, что трамвай вернут не туда, где он ездил до 2022 года.
26-й маршрут трамвая в Харькове перестал существовать после того, как в 2022 году — прямо в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ — демонтировали рельсы на Журавлевском спуске (харьковчане чаще называют его спуск Веснина). Однако харьковчане возмутились таким решением властей, и не только создали группы «за трамвай» в соцсетях, но и подали в суд на мэрию. Суд частично удовлетворил их требования, признав уничтожение трамвая незаконным и не соответствующим Генплану города. Впрочем, вернуть все «как было» городские власти не обязал. Однако за время судебных разбирательств и протестов мэрия и активные граждане нашли компромисс.
«У нас еще до получения судебного решения уже были коммуникации, что с этим делать. И у нас есть определенное понимание того, как мы будем выходить из этой ситуации», — поделился 16 января депутат Харьковского горсовета и один из сторонников «трамвая на Веснина» Дмитрий Булах.
Он пояснил: вернуть рельсы на спуск и запустить трамвай там, где он ездил раньше, — очень проблематично. Часть строительных решений, которые сохранялись еще с советских времен, уже не соответствует современным государственным строительным нормам (ГСН).
«Трудно его восстановить в том же виде, каким он был, потому что изменилось многое с того времени, когда он прокладывался впервые. Рельсы были действительно в плохом состоянии, нужно было их перерабатывать, конечно. Там аварийность высокая из-за геометрии этого спуска», — отметил Булах.
Поэтому решили провести открытый конкурс идей по восстановлению 26-го маршрута.
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«Я думаю, в ближайшее время программа и условия этого конкурса будут обнародованы в открытых источниках. И все желающие смогут принять в нем участие… Мы хотим увидеть, как видят трамвай на Веснина не только профильные специалисты, но и просто горожане. И те, кто им пользовался, или просто знают об этой ситуации», — сообщил заместитель директора департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета Владимир Матяс.
Один из активистов, отстаивавших «трамвай на Веснина», автор Telegram-канала «Харьков для людей» Павел Хромов согласен с тем, что требовать просто «вернуть как было», неправильно.
«И в контексте войны здесь есть вопросы, потому что это большие затраты – вернуть, как было. И в контексте того, что так, как было, оно не очень хорошо было. К примеру, остановка не соответствовала нормам ГСН. То есть сейчас мы фактически не можем построить то, что там было… Поэтому такое наше видение, я даже Telegram-канал наш «За трамвай на Веснина» хотел переименовать в «За трамвай в центр»… Он должен быть в центре, он должен получить соответствующий приоритет. Как соединить Салтовку с центром, давайте я глобально так скажу. Будем стараться сотрудничать и смотреть, как город будет дальше двигаться в этом вопросе. Я надеюсь, что это будет конструктивный процесс», — прокомментировал Хромов.
- Категории: Транспорт, Харьков; Теги: 26 трамвай, булах, веснина, конкурс, новости Харькова, реконструкция, трамвай, трамвайные пути;
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- • Дата публикации материала: 16 января 2025 в 18:19;
Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове объявят конкурс идей, посвященных возвращению трамвайного маршрута с Салтовки в центр. Причем весьма вероятно, что трамвай вернут не туда, где он ездил до 2022 года".