Когда в Харькове вернут трамвай №5 и восстановят движение к ХТЗ: ответ мэрии

В горсовете сообщили о планах восстановления трамвайной сети в Харькове, а также — о том, что мешает делать это быстрее.

В ближайших планах руководства города — вернуть 5-й маршрут трамвая (до полномасштабного вторжения РФ он соединял парк Машиностроителей с улицей Одесской). Об этом сообщил 16 января заместитель директора департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета Владимир Матяс.

«По пятому маршруту – не хочу говорить конкретные даты. Но мы сейчас уже проработали варианты, исходя из количества водительского и подвижного состава, насколько мы сможем это сделать. Это могут быть большие интервалы, чем до войны, когда этот маршрут работал полноценно. Но, я думаю, мы его запустим где-нибудь ближе к весне. Надеемся на это. Вся инфраструктура там есть», — сказал Матяс.

Также в планах на этот год — восстановить трамвайную линию на ХТЗ, до станции «Лосево».

По информации Матяса, основной сложностью для запуска новых маршрутов или же увеличения частоты движения по уже существующим является нехватка водителей.

«У нас, прежде всего, недостаток водителей сейчас есть, в отличие от подвижного состава. Это наша основная проблема. Что не хватает водителей в целом по общественному транспорту. У нас есть очень большие проблемы по не закрытым заявкам по автобусному сообщению, по троллейбусному. Мы были даже вынуждены снизить выпуск подвижного состава еще осенью прошлого года. Сейчас мы видим небольшую динамику по улучшению этой ситуации и по увеличению выпуска – мы как раз над этим сейчас постоянно работаем», — пояснил представитель мэрии.