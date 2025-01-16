Коли в Харкові повернуть трамвай №5 та відновлять рух до ХТЗ: відповідь мерії

У міськраді повідомили про плани відновлення трамвайної мережі в Харкові, а також про те, що заважає робити це швидше.

У найближчих планах керівництва міста – повернути 5-й маршрут трамвая (до повномасштабного вторгнення РФ він з’єднував парк Машинобудівників із вулицею Одеською). Про це повідомив 16 січня заступник директора департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міськради Володимир Матяс.

“По п’ятому маршруту – не хочу казати конкретні дати, але ми зараз уже пропрацювали варіанти, виходячи з кількості водійського та рухомого складу, наскільки ми зможемо це зробити. Це можуть бути більші інтервали, ніж були до війни, коли цей маршрут працював повноцінно. Але, я думаю, ми його запустимо десь ближче до весни. Сподіваємося на це. Уся інфраструктура там є”, – сказав Матяс.

Також у планах на цей рік – відновити трамвайну лінію на ХТЗ, до станції “Лосево”.

За інформацією Матяса, основною складністю для запуску нових маршрутів або збільшення частоти руху на тих, що вже працюють, є нестача водіїв.

“У нас насамперед нестача водіїв зараз є, на відміну від рухомого складу. Це основна наша проблема. Що не вистачає водіїв у цілому по громадському транспорту. У нас є дуже великі проблеми по не закритим заявкам по автобусному сполученню, по тролейбусному. Ми були навіть вимушені зменшити випуск рухомого складу ще восени минулого року. Зараз ми бачимо невеличку динаміку щодо покращення цієї ситуації й щодо збільшення випуску – то ми якраз над цим зараз постійно працюємо”, – пояснив представник мерії.