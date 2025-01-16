«Мінуси і плюси»: навіщо Харкову електробуси за 15 млн євро, відповіли у мерії

У Харківській міськраді розповіли про доцільність закупити за кредитні гроші електробуси для міста. Зокрема, у ХМР підкреслили екологічність цього транспорту та сучасність.

«Електробуси – це один із екологічних видів транспорту разом з трамваями та тролейбусами. Ви знаєте, що є тенденція відмови від автобусів звичайних на дизельному паливі і так далі. Тобто електробус – це такий транспорт, можна сказати, більш сучасний, і спробувати його в експлуатації, поки ми не спробуємо, ми не зрозуміємо, що це за такий транспорт. Тому наразі, я вважаю, це дуже важливо в тому плані, що ми можемо за допомогою електробусів компенсувати якісь моменти, яких нам не вистачає», – зазначив заступник директора департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР Володимир Матяс, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

При цьому він заявив, що у електробусах є і мінуси, і плюси.

«Жоден тролейбус з підвищеним автономним ходом не буде мати такий запас ходу, як електробус. Тобто треба оцінювати кожен елемент транспортної інфраструктури окремо. Якщо вже ми стали на шлях закупівлі електробусів, то тільки експлуатація покаже, як вони будуть поводитись у нас. Ви знаєте, що деякі міста Європи, наприклад, повністю відмовилися від електробусів, їх немає. А деякі міста, навпаки – переходять повністю на електробуси. Тобто це такий досвід кожного міста окремо», – пояснив Матяс.

Він також зауважив, що тролейбуси з автономним ходом з впливом часу теж мають проблеми. Зокрема, заміна акумуляторів коштує великі гроші.

«І, тобто, цей тролейбус може стати звичайним тролейбусом, який буде їздити тільки під контактною мережею», – уточнили у мерії.

Нагадаємо, під час сесії Харківської міськради 19 серпня торік ухвалили рішення: взяти у позику 15 мільйонів євро в Європейському інвестиційному банку на закупівлю 30 електробусів. Вже у листопаді мер Харкова Ігор Терехов знову підкреслив, що місто планує закупити електробуси. Міський голова хотів, щоб Харків став першим в Україні, де з’явиться такий вид транспорту.