Електробуси у Харкові будуть: міськрада погодила взяття у кредит 15 млн євро
Фото: Харківська міськрада
15 мільйонів євро візьме у позику Харківська міськрада цього року в Європейському інвестиційному банку на закупівлю 30 електробусів.
Таке рішення ухвалили на позачерговій сесії міськради 19 серпня, повідомляє пресслужба мерії.
Оновлення парку громадського транспорту в Харкові здійснюється в межах реалізації проєкту «Міський громадський транспорт України ІІ».
Як повідомлялося, у червні тривав тендер на постачання 30 12-метрових електробусів та зарядних станцій для них, а гроші – 15 мільйонів євро – мерія збиралася взяти в кредит у Європейському інвестиційному банку.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: сессия горсовета, Харків, электробусы;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2024 в 15:17;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "15 мільйонів євро візьме у позику Харківська міськрада цього року в Європейському інвестиційному банку на закупівлю 30 електробусів.".