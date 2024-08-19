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Електробуси у Харкові будуть: міськрада погодила взяття у кредит 15 млн євро

Суспільство 15:17   19.08.2024
Олена Нагорна
Електробуси у Харкові будуть: міськрада погодила взяття у кредит 15 млн євро Фото: Харківська міськрада

15 мільйонів євро візьме у позику Харківська міськрада цього року в Європейському інвестиційному банку на закупівлю 30 електробусів.

Таке рішення ухвалили на позачерговій сесії міськради 19 серпня, повідомляє пресслужба мерії.

Оновлення парку громадського транспорту в Харкові здійснюється в межах реалізації проєкту «Міський громадський транспорт України ІІ».

Як повідомлялося, у червні тривав тендер на постачання 30 12-метрових електробусів та зарядних станцій для них, а гроші – 15 мільйонів євро – мерія збиралася взяти в кредит у Європейському інвестиційному банку.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2024 в 15:17;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "15 мільйонів євро візьме у позику Харківська міськрада цього року в Європейському інвестиційному банку на закупівлю 30 електробусів.".