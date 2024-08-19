Электробусы в Харькове будут: горсовет одобрил кредит в 15 миллионов евро

15 миллионов евро возьмет взаймы Харьковский горсовет в текущем году в Европейском инвестиционном банке на закупку 30 электробусов.

Такое решение приняли на внеочередной сессии горсовета 19 августа, передает пресс-служба мэрии.

Обновление парка общественного транспорта в Харькове осуществляется в рамках реализации проекта «Городской общественный транспорт Украины II».

Как сообщалось, в июне продолжался тендер на поставку тридцати 12-метровых электробусов и зарядных станций для них, а деньги — 15 миллионов евро — мэрия собиралась взять в кредит в Европейском инвестиционном банке.