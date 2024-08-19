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Электробусы в Харькове будут: горсовет одобрил кредит в 15 миллионов евро

Общество 15:17   19.08.2024
Елена Нагорная
Электробусы в Харькове будут: горсовет одобрил кредит в 15 миллионов евро Фото: Харьковский горсовет

15 миллионов евро возьмет взаймы Харьковский горсовет в текущем году в Европейском инвестиционном банке на закупку 30 электробусов.

Такое решение приняли на внеочередной сессии горсовета 19 августа, передает пресс-служба мэрии.

Обновление парка общественного транспорта в Харькове осуществляется в рамках реализации проекта «Городской общественный транспорт Украины II».

Как сообщалось, в июне продолжался тендер на поставку тридцати 12-метровых электробусов и зарядных станций для них, а деньги — 15 миллионов евро — мэрия собиралась взять в кредит в Европейском инвестиционном банке.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 августа 2024 в 15:17;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 миллионов евро возьмет взаймы Харьковский горсовет в текущем году в Европейском инвестиционном банке на закупку 30 электробусов.".