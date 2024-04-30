Инвестиции в Харьков во время войны: миф или реальность (видео)

Возможны ли инвестиции в Харьков во время полномасштабной войны? На городском и региональном уровнях регулярно проходят мероприятия, призванные привлечь деньги на восстановление от партнеров. Однако чаще речь идет о грантах и безвозвратной помощи международных организаций, а не об инвестициях, предусматривающих получение прибыли от вложения средств. Мэр Харькова Игорь Терехов говорит, что европейские банки из-за войны не отказались предоставлять кредиты на инфраструктурные проекты. В то же время предприниматели, которые в любой момент могут потерять имущество из-за очередного «прилета», солидарны: инвестиций они не увидят до тех пор, пока не будет введено страхование военных рисков.

Украинцы довольно часто не отличают инвестиции от грантов и путают эти понятия, констатирует глава коордсовета харьковского офиса Европейской бизнес-ассоциации Игорь Балака.

«Гранты — это то, что вам дарят. Чтобы вы не умерли с голоду, что-то «на поддержание штанов». Это то, что дают на развитие какой-то программы. А инвестиции — это всегда те денежные средства, которые кто-то вкладывает для получения прибыли. Где получить в Харькове прибыль? Ну, я не знаю. Большинство бизнесов просто выживает», — говорит Балака.

Вопрос инвестиций в бизнес региона среди прочих обсуждали на форуме «Экономическое восстановление и развитие Харьковской области в условиях войны». Одна из его участниц — Татьяна Власова — член ОО «Ассоциация частных работодателей». Ее предприятие по производству рекламно-сувенирной продукции работало в селе Липцы, которое находится между Харьковом и границей с РФ. Вначале было семь месяцев оккупации, а в конце 2023 года помещение уничтожили вражеские авиабомбы. Поэтому с июня 2022-го работу одной фирмы налаживали в Харькове, а еще одну вынужденно релоцировали на Ровенщину.

«Вследствие того, что мы восстановили производство в Ровно, мы сейчас можем эффективнее восстанавливать производство в Харькове. Потому что все средства, которые мы зарабатываем там, мы инвестируем сюда. Мы сами себя дотируем, мы дотируем наше харьковское предприятие», — рассказывает Татьяна.

Предприятие в Харькове можно отнести к малому бизнесу — штат составляет около 20 человек. Печатное оборудование в Липцах было повреждено, и с деньгами на новое помогли клиенты, заинтересованные в продукции. В апреле этого года на развитие предприятия таки удалось привлечь международную поддержку.

«К нам в Харьковскую область все это время не приходили международные доноры, — делится основательница ООО. — От первого донора, который к нам пришел, мы привлекли финансирование в размере 20 тысяч долларов на закупку оборудования и создание пяти, а может и большего количества рабочих мест. Мы планируем их создать в течение следующих трех-шести месяцев. Это гранты, об инвестициях речь еще не идет, потому что инвестиции это такая, очень скользкая тема».

Почему — объясняет руководитель ОО «Ассоциация частных работодателей» Александр Чумак. По его словам, инвестиции в бизнес пойдут тогда, когда будет страхование военных рисков, то есть от возможного разрушения.

«Пока нет страхования — инвесторы не очень идут в регион, потому что это дополнительные расходы, которые могут быть безвозвратными, — говорит Чумак. — Сейчас рассматривается несколько вариантов. Один из них, самый интересный, когда государство будет выделять средства на страхование этих рисков. Есть такая идея, которую будут пытаться сейчас реализовать».

Глава организации «Межрегиональный союз птицеводов и кормопроизводителей Украины» Вадим Шиян подтверждает: пока предприятия имеют поддержку от международных доноров и в рамках госпрограммы «єРобота». При этом с потенциальными инвесторами идет обсуждение. Ждут, когда завершится активная фаза боевых действий.

«Как только будет команда «начинаем», когда закончится активная фаза войны, тогда стартуем. Вообще условие сейчас такое, что на расстоянии до 50 км до зоны боевых действий, то есть ближе к линии боевого соприкосновения, реализуют только гуманитарные или благотворительные проекты. А уже инфраструктурные — реконструкция, поддержка, создание действительно твердых проектов, оборудование — это уже на расстоянии более 50 км», — рассказывает Шиян.

Игорь Балака в свою очередь задумывается над вопросом, в какую сферу экономики Харькова сейчас можно было бы инвестировать. Ведь, констатирует, многие отрасли, которые ранее были перспективными, пришли в упадок. В частности IT-индустрия и обучение студентов из-за границы.

«Покажите мне того сумасшедшего, который будет сейчас вкладывать в Харьков. С постоянными «прилетами», с логистическим тупиком. С отсутствием платежеспособного спроса. Нет денег. Во что вкладывать, — говорит Балака. — Максимум, что может быть, это те, кто работают на оборонку. Или благотворительные фонды. Но мы понимаем, что это люди, которые не производят какую-то добавочную стоимость. Они просто перераспределяют помощь, которая приходит из Украины или из-за рубежа».

С весны прошлого года бизнес пытается добиться, чтобы Харьковщина имела особый экономический статус. В этом вопросе наметилось определенное движение. 52 народных депутата подписали письмо к центральной власти по мониторингу программ, которые могли бы быть применены в пострадавших от боевых действий регионах.

«Этот особый статус должен дать, во-первых, специальные преференции для бизнеса, который работает в этих регионах, — объясняет Александр Чумак. — Также это специальные финансовые программы, которые помогают восстанавливаться и развиваться. В первую очередь, безвозвратные грантовые программы. Это снижение налогов на определенный период, ведь мы понимаем, что это не может быть постоянно. Но мы считаем, что налоги, которые платит бизнес этих регионов, не могут быть такими, как в других регионах, пострадавших меньше. Есть законопроект, который в том году разработали черниговские депутаты, и, как сказал Дмитрий Наталуха (председатель комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития — ред.), они готовы взять его за основу для разработки нового».

Вскоре после форума был принят ряд льгот для бизнеса. Кабмин в частности разрешил местным властям освобождать предпринимателей от ряда местных налогов. Харьковский горсовет на сессии 30 апреля принял эту инициативу. На наш запрос рассказать о наличии инвестиций в инфраструктуру в пресс-службе мэрии ответили, что ответственные чиновники пока не готовы. В январе мэр Игорь Терехов уверял, что ни один из инвестпроектов из-за активизации обстрелов не был поставлен на паузу.

«Есть все технические условия для того, чтобы закупать электробусы. Это новейший транспорт, который появится на улицах города Харькова. Для нас уже зарезервировано 15 миллионов евро на этот проект. Кроме этого, очень много проектов по восстановлению жилья и инфраструктуры Харькова, которые мы будем реализовывать вместе с нашими международными партнерами, международными финансовыми институтами», — рассказывал в эфире нацмарафона 4 января мэр Игорь Терехов.

15 миллионов евро на электробусы Харькову дает в кредит Европейский инвестиционный банк, о чем Терехов договорился во время поездки в Лондон. Единственное изменение, которое внесли в проект по продолжению строительства метро, — электродепо «Алексеевское» будет под землей.

«Относительно инвестиций в метрополитен, то мы входим в тендерную закупку подвижного состава. Банки дали зеленый свет. Кроме того, нам дали зеленый свет и мы входим в тендерную процедуру по строительству станций «Одесская» и «Державинская» и кроме этого подземного депо для метрополитена. Поэтому что касается наших обязательств перед банками, то мы их выдерживаем в полном объеме», — сказал Терехов журналистам 22 февраля.

Параллельно Харьков продолжает получать безвозвратную помощь от международных организаций. Представители лютеранской федерации, среди прочих, восстанавливают жилье и начали обустраивать укрытие в одном из лицеев, чтобы с сентября обеспечить здесь очное обучение детей.

«Мы увидели, что город как бы проигнорирован многими международными организациями, — комментировал руководитель команды Всемирной лютеранской федерации в Украине Марк Муллан. — Для нас этот проект — не только восстановление структуры, это и восстановление людей».

Материал подготовлен при поддержке ОО «Интерньюз-Украина»

Ответственный за дистрибуцию: Малевская Н.А.