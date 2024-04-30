Бизнесу в Харькове отменили ряд налогов: сколько потеряет бюджет, сообщил мэр

В Харькове физические, юридические лица и ФЛП получили льготы по уплате налогов за землю и недвижимость. Соответствующее решение приняли депутаты Харьковского горсовета 30 апреля на внеочередной сессии.

В частности, с 1 апреля по 30 июня текущего года предпринимателям отменили налоговое обязательство после начисления арендной платы за земельные участки коммунальной формы собственности. Ставка земельного налога на участки физических и юридических лиц составит 0% от их нормативной денежной оценки, сообщили в Харьковском горсовете.

Также за этот период ставка налога за недвижимое имущество (если это не земельный участок, находящийся у собственности юридических лиц) установлена ​​на уровне 0%. Кроме этого, плательщикам единого налога четвертой группы предоставили 100% уменьшение налоговых обязательств.

В мэрии отметили, что при поступлении дополнительной дотации из госбюджета льготы будут продлены на каждые три следующих месяца. Ведь, как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, предоставленные льготы приведут к потере около 1 млрд грн из городского бюджета.

«Отменой налога на землю и недвижимость мы поможем нашему бизнесу, который, несмотря на сложные условия военного времени, работает в Харькове. У нас есть определенная договоренность с правительством, и при условии дотации от государства мы сможем пролонгировать предоставленные льготы. Таким образом, будем балансировать», – сказал мэр.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство разрешило местным властям освобождать предпринимателей от трех налогов: единого налога, арендной платы и платы за имущество. По его словам, этот шаг — это возможность снизить нагрузку для Харькова и других территорий. Мэр Игорь Терехов назвал это решение «мощным шагом вперед» и пообещал: «Мы отработаем». 27 апреля Терехов сообщил, что на сессии 30 апреля примут важное решение для бизнеса относительно отмены ряда местных налогов.