Харькову разрешили освободить бизнес от местных налогов, ХОВА уже подтвердила

Кабмин разрешил местным властям освобождать бизнес от трех местных налогов. Это единый налог, арендная плата и плата за имущество, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

По его словам, этот шаг — это возможность снизить налоговую нагрузку хотя бы для Харькова.

«В свою очередь, недополученные доходы будем компенсировать из государственного бюджета. Это касается Харькова, но и для всех других территорий это действует. Мы это сделали универсальным механизмом», — сказал Шмыгаль.

Видео: Telegram Дениса Шмыгаля

Начальник ХОВА Олег Синегубов уже подтвердил, что предприниматели Харьковщины будут освобождены от уплаты единого налога, арендной платы, налога на недвижимое имущество и землю. Он также уточнил, что это решение касается бизнеса, который продолжает работать в регионе.

Как сообщается на сайте правительства, сегодня Кабмин одобрил постановление, которое расширяет возможности финансирования из госбюджета для компенсации потерь местных бюджетов, предоставляющих льготы бизнесу на прифронтовых территориях. Общий объем дополнительной дотации на текущий год составляет 33,4 млрд грн, из которых 19,3 млрд грн уже распределены между местными бюджетами.

Остаток в размере 14,1 млрд гривен теперь может быть использован для компенсации уменьшения поступлений от широкого перечня основных местных налогов в сравнении с предыдущим годом. Это включает в том числе налог на недвижимость, плату за землю и единый налог.