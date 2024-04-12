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Харкову дозволили звільнити бізнес від місцевих податків, ХОВА вже підтвердила

Економіка 18:46   12.04.2024
Олена Нагорна
Харкову дозволили звільнити бізнес від місцевих податків, ХОВА вже підтвердила

Кабмін дозволив місцевій владі звільняти бізнес від трьох місцевих податків. Це єдиний податок, орендна плата та плата за майно, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України.

За його словами, цей крок – це можливість знизити податкове навантаження хоча б для Харкова.

“Своєю чергою, недоотримані доходи будемо компенсувати з державного бюджету. Це стосується Харкова, але й для всіх інших територій це діє. Ми це зробили універсальним механізмом”, – сказав Шмигаль.

Відео: телеграм Дениса Шмигаля

Начальник ХОВА Олег Синєгубов вже підтвердив, що підприємців Харківщини звільнять від сплати єдиного податку, орендної плати, податку на нерухоме майно та землю. Він також уточнив, що це рішення стосується бізнесу, що продовжує працювати у регіоні.

Як повідомляється на сайті уряду, сьогодні Кабмін схвалив постанову, яка розширює можливості фінансування з держбюджету для компенсації втрат місцевих бюджетів, які надають пільги бізнесу на прифронтових територіях. Загальний обсяг додаткової дотації на поточний рік складає 33,4 млрд грн, з яких 19,3 млрд грн вже розподілені між місцевими бюджетами.

Залишок у розмірі 14,1 млрд гривень тепер може бути використаний для компенсації зменшення надходжень від ширшого переліку основних місцевих податків у порівнянні з попереднім роком. Це включає у тому числі податок на нерухомість, плату за землю та єдиний податок.

Читайте також: “Коли буде світло?” У ХОВА розповіли, що незабаром чекає на бізнес Харківщини

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2024 в 18:46;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кабмін дозволив місцевій владі звільняти бізнес від трьох місцевих податків".