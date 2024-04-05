“Коли буде світло?” У ХОВА розповіли, що незабаром чекає на бізнес Харківщини

Другий рік поспіль аграрії Харківщини працюють у нуль чи навіть у мінус, зокрема через витрати на доставку продукції, заявив заступник начальника ХОВА Євген Іванов. Тому зараз обговорюють можливість надати підприємцям регіону пільги на залізничні перевезення у бік західного кордону України та портів.

“Це питання порушено на найвищому рівні, перед прем’єр-міністром. Зараз спільно з Укрзалізницею розробляється тарифна сітка. Вона дозволить отримувати знижку бізнесменам з Харкова та області, які везуть свій товар. Ми знаємо, що логістика з’їдає зараз у деяких галузях бізнесу майже 100% і перевищує собівартість продукції”, – зазначив заступник начальника ХОВА у ході Регіонального форуму “Економічне відновлення та розвиток Харківської області в умовах війни”.

Він повідомив, що за підсумками 2023 року аграрна галузь Харківщини отримала майже 260 мільйонів доларів – це понад половина валютних надходжень до регіону.

“Аграрії наші другий рік поспіль працюють у мінус або в нуль. У нуль – це в кращому випадку. Не тільки аграрії, а й багато бізнесменів на межі виживання. Вони працюють на балансі нуля, і це не враховує навіть можливий “приліт” та знищення будь-якої миті будь-якого об’єкта на території нашої області, що періодично відбувається”, — констатував Іванов.

Заступник голови ХОВА заявив, що не всі запити бізнесу обладміністрація може реалізувати на місцевому рівні, оскільки багато з них регулює держава, зокрема ті, що стосуються законодавчих змін.

“Держпрограма “Доступні кредити 5-7-9” є найбільш дієвою. Але головна проблема в тому, що отримати кредит постраждалим підприємствам з деокупованих територій майже неможливо. Тому що ми маємо 100-кілометрову зону, неможливість страхування майна та відсутність майна під заставу. Більшість банків, які працюють за цією програмою, зокрема державні Ощадбанк та ПриватБанк, більшість людей отримує відмову. Ця ситуація може бути врегульована лише на законодавчому рівні центральними органами виконавчої влади – Кабміном”, – розповів Іванов.

Щодо майбутнього відкриття у Харкові першого в регіоні офісу платформи “Зроблено в Україні”, то, за словами Іванова, його основна мета – підтримка бізнесу.

“Розробляється і буде працювати відшкодування підприємствам коштів в тому випадку, якщо вони виробляють свою продукцію на території України, зокрема на Харківщині. Відшкодування саме при купівлі продукції. Ця програма вже почала діяти, коли у нас іноземний донор купує техніку в Харкові, не буду конкретизувати з міркувань безпеки, і передає її для наших служб. Ця історія повинна в нас працювати”, – упевнений Іванов.

Також він анонсував, що днями на сайті ХОВА опублікують у зручному для підприємців форматі всю інформацію щодо можливостей та програм для аграрного та іншого бізнесу.

“Окремо відзначу ситуацію в енергетичній галузі останніми тижнями. Харківщина наразі у надзвичайно складних умовах з двох причин. Перша – ми наразі говоримо про виживання людей, бізнесу, області, міста в цілому… Так от головні питання: “Коли буде світло на наших підприємствах? Коли нас включать? У нас пропадають контракти, псуються обладнання та товар”. Робота в цьому напрямку ведеться, і ми цю ситуацію незабаром подолаємо”, – запевнив Іванов.