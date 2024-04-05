«Когда будет свет?» В ХОВА рассказали, что вскоре ждет бизнес Харьковщины

Второй год подряд аграрии Харьковщины работают в ноль или даже в минус, в частности из-за расходов на доставку продукции, заявил замначальника ХОВА Евгений Иванов. Поэтому сейчас обсуждают возможность предоставить предпринимателям региона льготы на железнодорожные перевозки в сторону западной границы Украины и портов.

«Этот вопрос поднят на самом высоком уровне, перед премьер-министром. Сейчас совместно с «Укрзалізницею» разрабатывается тарифная сетка. Она позволит получать скидку бизнесменам из Харькова и области, которые везут свой товар. Мы знаем, что логистика съедает сейчас в некоторых отраслях бизнеса почти 100% и превышает себестоимость продукции», — отметил замначальника ХОВА в ходе Регионального форума «Экономическое восстановление и развитие Харьковской области в условиях войны».

Он сообщил, что по итогам 2023 года аграрная отрасль Харьковщины получила почти 260 миллионов долларов — это более половины валютных поступлений в регион.

«Аграрии наши второй год подряд работают в минус или в ноль. В ноль — это в лучшем случае. Не только аграрии, но и многие бизнесмены на грани выживания. Они работают на балансе нуля, и это не учитывает даже возможный «прилет» и уничтожение в любой момент любого объекта на территории нашей области, что периодически происходит», — констатировал Иванов.

Замглавы ХОВА заявил, что не все запросы бизнеса обладминистрация может реализовать на местном уровне, так как многие из них регулируются государством, в частности те, которые касаются законодательных изменений.

«Госпрограмма «Доступные кредиты 5-7-9″ является наиболее действенной. Но главная проблема в том, что получить кредит пострадавшим предприятиям с деоккупированных территорий почти невозможно. Потому что у нас 100-километровая зона, невозможность страхования имущества и отсутствие имущества под залог. Большинство банков, которые работают по этой программе, в частности государственные Ощадбанк и ПриватБанк, большинство людей получает отказ. Эта ситуация может быть урегулировала только на законодательном уровне центральными органами исполнительной власти — Кабмином», — рассказал Иванов.

Относительно будущего открытия в Харькове первого в регионе офиса платформы «Сделано в Украине», то, по словам Иванова, его основная цель — поддержка бизнеса.

«Разрабатывается и будет работать возмещение предприятиям средств в том случае, если они производят свою продукцию на территории Украины, в частности на Харьковщине. Возмещение именно при покупке продукции. Эта программа уже начала действовать — у нас иностранный донор покупает технику в Харькове, не буду конкретизировать из соображений безопасности, и передает ее для наших служб. Эта история должна у нас работать», — уверен Иванов.

Также он анонсировал, что на днях на сайте ХОВА опубликуют в удобном для предпринимателей формате всю информацию об имеющихся возможностях и программах для аграрного и другого бизнеса.

«Отдельно отмечу ситуацию в энергетической отрасли в последние недели. Харьковщина сейчас в чрезвычайно сложных условиях по двум причинам. Первая — мы сейчас говорим о выживании людей, бизнеса, области, города в целом… Так вот главные вопросы: «Когда будет свет на наших предприятиях? Когда нас включат? У нас пропадают контракты, портятся оборудование и товар». Работа в этом направлении ведется, и мы эту ситуацию вскоре преодолеем», — заверил Иванов.