Прилеты, налоги, сокращение штата: как, вопреки всему, живет бизнес в Харькове

Бизнес в Харькове развивается не благодаря, а вопреки, подтверждая имидж несокрушимого города. Что поддерживает и мотивирует бизнесменов, а что им мешает. А также – чем могут помочь власти – в материале МГ «Объектив».

Вести бизнес во время войны в Харьковской области – тяжелое испытание, говорят предприниматели. А ведь защищенным в регионе не чувствует себя почти никто. Маленькое кафе, успевшее поработать в городе всего шесть месяцев, стало очередной «мишенью» армии РФ накануне Нового года. Однако владельцы заведения уже планируют восстановление. Другие предприниматели, которые до полномасштабного вторжения годами работали в Харьковской области – потеряли рабочих. Тем не менее собираются расширяться и выходить на новый уровень. Проблемы для региона создает отсутствие налоговых льгот из-за смены зоны, к которой теперь отнесена Харьковщина – с «активных боевых действий» на «возможные боевые действия». Нардепы и бизнес предупреждают о назревающем конфликте, а в ХОВА пишут письма в министерства и пытаются «пойти навстречу» бизнесу другими возможными путями.

«Сегодня бизнес у тебя есть, завтра ты можешь потерять все»

Открыть ФЛП во время войны в городе, по которому регулярно прилетают российские ракеты – отчаянное решение. Рискнуть решили предприниматели в Харькове. Так в июле 2023-го в центре Харькова появилось маленькое кафе — на крупнейшей в Украине площади, которая уже не раз испытывала вражеские удары.

«Мы очень любим Харьков, и решили, что если открыть в городе такое заведение, то будет очень много гостей», — говорит руководитель заведения Александр Чукавин.

И не прогадали, отмечает Чукавин: кафе, где выпекали круасаны, почти через месяц приобрело популярность. И в соцсетях люди активно постили фото свежей выпечки, а столики здесь были забиты почти постоянно. Пусто в заведении стало после ночи на 31 декабря. В канун Нового года россияне превратили здесь все в руины, когда атаковали Харьков «шахедами».

«Мне позвонили по телефону: «Плохие новости». Попросил фотографию – увидел, что там уже ничего вообще нет. Утром уехал в кафе. Весь персонал вышел на работу, все были в шоке. Полностью уничтожена веранда, а это около 60% мест для гостей. В помещении выбита входная группа, разбита стеклянная витрина. Все, что было со стеклом, – разбилось. Остались столы и стулья, но даже они непригодны, потому что все иссечены», – рассказывает Чукавин.

Однако даже такие разрушения не стали поводом для владельца признать ведение бизнеса в Харькове неверным решением. Напротив – почти сразу решили: кафе будут восстанавливать.

«Владелец сказал об этом мне по телефону уже в 5 утра. Мы были с ним на связи с ночи. И персонал конечно мы сохранили. Большей части нашли временную работу, и дальше планируем восстанавливаться», — рассказывает управляющий разбитого кафе.

Чукавин говорит: убытки пока полностью не подсчитали, однако проект восстановления кафе — уже на финишной прямой. А открыть снова свои двери заведение планирует уже весной.

«Сейчас любой бизнес в Харькове, мне кажется, – это огромный риск. Потому что непонятно, чего ждать. То есть, сегодня бизнес у тебя есть, завтра ты можешь потерять все. Самое главное – что все люди наши цели, невредимые. И что это произошло ночью», – акцентирует Чукавин.

Безопасность, деньги и люди – президент Ассоциации частных работодателей перечислил проблемы бизнеса в Харькове

Случаи, когда в Харькове и области при полномасштабном вторжении открываются новые бизнесы – единичные. А ситуация, когда владельцы восстанавливают свои заведения после прилетов из РФ, вообще – редкость, говорит президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак.

«Есть одна проблема, которая одним словом формулируется – это безопасность. Потому что очень сложно планировать свою деятельность в регионе. Есть очень большой риск «прилетов» ракет, которые могут повредить или разрушить имущество. Еще одна проблема связана с восстановлением поврежденного или разрушенного имущества – это доступ к средствам. И это тоже очень важно, потому что, к сожалению, покупательский спрос спадает, и предприниматели вынуждены тратить дополнительно средства на обеспечение норм безопасности. Следующий вопрос – это, к сожалению, непостоянство нашего законодательства и норм ведения бизнеса. Постоянные предложения каких-то не согласующихся реформ, которые не обсуждаются с предпринимателями, они создают дополнительно ожидание ухудшения. Это негативно влияет на бизнес по дальнейшему развитию и самое главное – планирование деятельности на будущее», — отмечает Чумак.

Еще одной топ-проблемой Харьковщины он называет – человеческий ресурс. Из-за большого оттока профессиональных кадров и мобилизации предприниматели не могут «твердо стоять на ногах».

«Я не могу распродать это имущество, должен его сохранить»

Более чем вдвое с начала полномасштабного вторжения сократился штат рабочих маленького производства мужской одежды в Харьковской области. Владелец Игорь Заблуда говорит: раньше работали десять человек, сейчас остались четыре. Ведь большинство решило не возвращаться в прифронтовый Харьков.

«Изменилось все. Сократили и ассортимент. Ведь мужчины сейчас не покупают себе брюки, пиджаки. У нас была своя «тема» – это лен и натуральные ткани. Раньше такие льняные костюмы покупали для отпуска. Сейчас этот товар никому не нужен, потому что отдыхать никто не уезжает. Востребована только — спортивная одежда, которую мы сейчас и производим», — говорит предприниматель.

Швейное производство работало в регионе более 20 лет, до 24 февраля 2022 года. С началом полномасштабного вторжения бизнес Заблуды закрылся на год.

«Жизнь продолжается. Есть оборудование, нужно платить аренду, деньги нужно зарабатывать. Поэтому решили, что пора уже открываться и начинать работать. Я не могу распродать это имущество, должен его сохранить. Поэтому такая жизнь – нужно работать», — объясняет Заблуда.

Но сейчас он думает уже не только о выживании в Харькове. В планах – не просто не закрывать бизнес в регионе, но и выйти на международный рынок.

«Также хотим больше выйти на продажи онлайн. Офлайн-продажи уменьшаются. Поэтому сейчас цель – выйти на маркетплейс, где можно продавать онлайн. Причем такая цель сейчас у всего малого бизнеса, потому что офлайн-продажи очень низкие», – поделился бизнесмен.

В Харькове назревает конфликт из-за налогов — нардеп и бизнесмены

Отдельная тема, которую поднимают и бизнесмены, и деятели объединений, занимающихся вопросами бизнеса в Харькове, — это поддержка бизнеса. В регионе, где гарантировать безопасность невозможно, должны быть другие факторы, которые «будут убеждать» бизнесменов не бежать куда глаза глядят. Для Харькова таким «бонусом» могли бы стать льготные условия по уплате налогов. И законодательные возможности соответствующие. Однако такой подход конфликтует, по меньшей мере, с двумя факторами: потребностью в средствах для местных бюджетов и решением Генштаба относительно того, к какой зоне боевых действий относить Харьков.

«Налоговое законодательство определяет, что органы местного самоуправления могут по своему усмотрению снижать ставки местных налогов. Это аренда земли, это плата за недвижимость, это экологичный налог. Это те налоги, которые остаются в местных громадах на их развитие и функционирование. Они составляют 5-7% всего общего бюджета города. Их действительно можно снизить, чем намного облегчить жизнь предпринимателей в нашем регионе», — считает харьковская народная депутат Виктория Кинзбургская.

При этом она отмечает: сейчас Харьков – не в списке территорий активных боевых действий. В эту категорию город входил с 24 февраля 2022 по сентябрь того же года. Сейчас юридически – это территория возможных боевых действий.

«Если бы мы были в «активных боевых действиях», эта (налоговая – Ред.) льгота была бы предоставлена автоматически. То есть мы не должны были бы платить эти налоги», – объясняет Кинзбургская.

Соответственно, от местных налогов в Харькове бизнес освобождали только в 2022-м.

«Внесение нас в территорию активных боевых действий относится к компетенции военной администрации. То есть, к нашему руководителю области. Почему он этого не делает? Я не знаю. Они кричат, что теряют средства из бюджета. Нам нужно идти на диалог с бизнесом, потому что почти все другие области снизили эти местные ставки», – говорит Кинзбургская.

Вопрос местных налогов действительно очень беспокоит бизнесменов, подтверждает президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак.

«В условиях существенного падения продаж эти налоги влияют очень негативно. И невозможность применения нормы по освобождению от налогообложения на землю, например, в 2023-м, 2024-м – это для бизнеса очень существенно. Поэтому вопрос очень важен для предпринимателей, и его можно решить именно из-за временного включения региона в перечень территорий, где ведутся активные боевые действия», — заявил Чумак.

В ХОВА «кивают» на Генштаб и уверяют, что идут «навстречу бизнесу»

Пока нардепы и бизнесмены «кивают» в сторону ХОВА. Там, в свою очередь, уверяют: делают все возможное, чтобы помочь бизнесу. Но пока бесполезно. Так заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов объяснил: администрация неоднократно обращалась в Минреинтеграцию и Минобороны с инициативой увеличить количество населенных пунктов в Харьковской области, которые входили бы в зону активных боевых действий. В адрес министерств из Харькова направили более 10 писем.

«Однако, напомню, эти изменения согласовывают с Генштабом, а он в данном случае определил их так, как мы сейчас их видим», — объясняет Иванов.

При этом он уверяет, что в Харьковской области внедряется ряд решений «навстречу бизнесу».

«За 2023 год у нас есть 4,6 млрд грн кредитов, предоставленных на территории области по программе «5-7-9%». Также 82 млн – это «єРобота», это микрогранты для малого бизнеса. Сейчас идет разработка индивидуальных стратегий помощи и существования бизнеса на территории нашего региона. В частности, это будет возмещение логистических расходов, также работаем отдельно с банками по улучшению и упрощению получения кредитов по программе «5-7-9%», — сказал Иванов.

Бизнес восстанавливается: актуальные данные налоговой

Несмотря на значительные вызовы и недоразумения с властной вертикалью, бизнес в Харькове кажется не менее несокрушимым, чем город в целом. По состоянию на данный момент количество зарегистрированных в Харькове ФЛП на 3291 превышает общую численность предпринимателей, которая была на соответствующую дату «довоенного» 2021 года. Как сообщила заместитель начальника ГУ ГНС в Харьковской области Светлана Подсоха, по состоянию на 1 января 2024 года в Харьковской области зарегистрировано 162 389 ФЛП.

В налоговой отмечают: если сравнивать 2023-й с 2022-м, то здесь также есть положительная тенденция: больше жителей Харьковщины открыли собственное дело. Так, за прошедший год предпринимательскую деятельность в регионе зарегистрировал 21 181 бизнесмен. Это на 7945 больше, чем в 2022-м.

Кроме того, в 2023-м по сравнению с 2022-м на 77 % увеличилось количество ФЛП, которые «перешли» в Харьковскую область из других регионов страны. Это, в частности, предприниматели из Киева, Днепропетровской, Львовской, Запорожской областей, ведущие свою деятельность в отраслях «Информация и телекоммуникации», «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов», «Профессиональная, научная и техническая деятельность».

«Это указывает на то, что украинский бизнес возобновляется и продолжает поддерживать страну на пути к победе», — считает Подсоха.

Материал подготовлен при поддержке ОО «Интерньюз-Украина»

Ответственный за дистрибуцию: Малевская Н.А.