Работа бизнеса в Харькове зависит от усиления защиты неба – Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов побеседовал с бизнес-лидерами в Харькове.

Об этом он сообщил в Telegram.

«Рассмотрели срочные проблемы и договорились о шагах, которые город может сделать без ущерба для нашей экономики и для поддержки предпринимателей. Пакет налоговых преференций будет существенно расширен. Однако, какие бы льготы, скидки или понижательные коэффициенты мы не утверждали, нормальное функционирование бизнеса в Харькове сегодня, прежде всего, зависит от усиления защиты неба», — отметил Терехов.