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Работа бизнеса в Харькове зависит от усиления защиты неба – Терехов

Общество 14:56   16.02.2024
Виктория Яковенко
Работа бизнеса в Харькове зависит от усиления защиты неба – Терехов Фото: Игорь Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов побеседовал с бизнес-лидерами в Харькове.

Об этом он сообщил в Telegram.

«Рассмотрели срочные проблемы и договорились о шагах, которые город может сделать без ущерба для нашей экономики и для поддержки предпринимателей. Пакет налоговых преференций будет существенно расширен. Однако, какие бы льготы, скидки или понижательные коэффициенты мы не утверждали, нормальное функционирование бизнеса в Харькове сегодня, прежде всего, зависит от усиления защиты неба», — отметил Терехов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 февраля 2024 в 14:56;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов побеседовал с бизнес-лидерами в Харькове.".