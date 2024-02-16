Работа бизнеса в Харькове зависит от усиления защиты неба – Терехов
Фото: Игорь Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов побеседовал с бизнес-лидерами в Харькове.
Об этом он сообщил в Telegram.
«Рассмотрели срочные проблемы и договорились о шагах, которые город может сделать без ущерба для нашей экономики и для поддержки предпринимателей. Пакет налоговых преференций будет существенно расширен. Однако, какие бы льготы, скидки или понижательные коэффициенты мы не утверждали, нормальное функционирование бизнеса в Харькове сегодня, прежде всего, зависит от усиления защиты неба», — отметил Терехов.
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- • Дата публикации материала: 16 февраля 2024 в 14:56;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов побеседовал с бизнес-лидерами в Харькове.".