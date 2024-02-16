Робота бізнесу в Харкові залежить від посилення захисту неба – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов поговорив з бізнес-лідерами у Харкові.

Про це він повідомив у телеграм.

«Розглянули нагальні проблеми та домовилися про кроки, які місто може зробити без збитків для нашої економіки і для підтримки підприємців. Пакет податкових преференцій буде суттєво розширений. Проте, які б пільги, знижки чи понижувальні коефіцієнти ми не затверджували, нормальне функціонування бізнесу в Харкові сьогодні передусім залежить від посилення захисту неба», – зазначив Терехов.