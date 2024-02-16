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Робота бізнесу в Харкові залежить від посилення захисту неба – Терехов

Суспільство 14:56   16.02.2024
Вікторія Яковенко
Робота бізнесу в Харкові залежить від посилення захисту неба – Терехов Фото: Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов поговорив з бізнес-лідерами у Харкові.

Про це він повідомив у телеграм.

«Розглянули нагальні проблеми та домовилися про кроки, які місто може зробити без збитків для нашої економіки і для підтримки підприємців. Пакет податкових преференцій буде суттєво розширений. Проте, які б пільги, знижки чи понижувальні коефіцієнти ми не затверджували, нормальне функціонування бізнесу в Харкові сьогодні передусім залежить від посилення захисту неба», – зазначив Терехов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2024 в 14:56;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов поговорив з бізнес-лідерами у Харкові.".