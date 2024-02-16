Одіозні “почесні харків’яни”: “Обсерваторія демократії” склала ТОП-10

Аналітичний центр “Обсерваторія демократії” заявив про необхідність “фільтрації” списків почесних громадян Харкова та області та порівняв цей процес із деколонізацією.

“Потрібно позбавити звань почесних громадян тих діячів, чий бекграунд, дії та заяви несумісні з концептом “Українського Харкова”, – заявили в “Обсерваторії демократії”. – За своїм символічним змістом цей процес аналогічний деколонізації топонімів, і якщо з перейменуванням вулиць ніхто не зволікає до кінця війни, то й очищення інституту почесних громадян від проявів “руського миру” має відбуватися невідкладно”.

Аналітики перерахували імена окремих почесних громадян Харкова та області, чиї особи викликають великі сумніви.

“Неприпустимим символічним сигналом у 2024 році виглядає надання “почестей” від Харківської громади активній учасниці “Антимайдану” 2014-го і голові харківського обкому забороненої комуністичної партії Аллі Александровській. За повідомленнями в телеграм-каналах, після початку великої війни вона виїхала до сина, який з 2016 року перебуває в розшуку та переховується у рф. З українського публічного простору “почесна громадянка” Александровська зникла. Також відмовилась від публічності колишня спортсменка Яна Клочкова – вона видалила свої сторінки з загальнодоступних в Україні соціальних мереж, при цьому продовжує наповнювати акаунт в мережі “VK”. “Почесна громадянка Харкова” російське вторгнення та повномасштабну війну перечікує разом із родиною в тимчасово окупованому Криму“, – навели приклад у “ОД”.

Серед сумнівних, на думку аналітиків, почесних громадян – бізнесмени Олександр Ярославський та Павло Фукс, які під час повномасштабної війни перебувають у Лондоні.

“На початку повномасштабної війни Ярославський публічно пообіцяв продати власну яхту задля відбудови Харкова, але вже влітку 2022 року припинив будь-яку публічну активність – зокрема, залишив без коментарів нещодавній ракетний удар росіян по своєму готелю “Kharkiv Palace”, – зазначили в аналітичному центрі.

Ще один “почесний харків’янин”, ексрегіонал Володимир Мисик відомий тим, що подарував президенту-втікачеві Януковичу той самий “золотий батон”. Також “у пошані” в Харкові колишні нардепи заборонених “Партії регіонів” та ОПЗЖ – Рінат Ахметов та Григорій Суркіс.

“Їхні тривалі зв’язки з рф та роль у подіях російсько-української війни з 2014 року викликають багато питань. Зв’язок “почесних громадян” із Харківщиною обмежується їхніми бізнес-інтересами в газовій та енергетичній сферах – вочевидь, “надання почестей” таким особистостям виглядає вкрай сумнівно”, – вважають аналітики.

До “ТОП-10 одіозних “почесних громадян” на Харківщині” автори списку також включили місцевого голову УПЦ (МП) Онуфрія (Олега Легкого), аргументуючи це так: “Українське суспільство все більше сприймає УПЦ МП як один з інструментів поширення ідеології “руського миру”, і восени 2023-го це змусило Верховну Раду в першому читанні проголосувати за законопроєкт №8371 про заборону церкви московського патріархату. Особисто Онуфрій під час війни ніяк не коментував російську агресію”.

“Не менш сумнівно у 2024 році та реаліях російсько-української війни виглядають почесні відзнаки Михайла Добкіна та його соратника Олега Каратуманова. Добкін ще у 2021 році під час передвиборчої кампанії позував із георгіївською стрічкою та просував проросійські наративи. Після повномасштабного вторгнення екснардеп суттєво обмежив свою публічну активність і перекваліфікувався на диякона УПЦ МП. Його давній товариш Олег Каратуманов (обирався до обласної ради від ПР, “Опозиційного Блоку” та “Блоку Кернеса”) минулого року вже був відзначений обласною радою, але позбавлений звання почесного громадянина за рішенням суду (позивачем виступив депутат облради Альберт Кононенко). І хоча на офіційному сайті обласної ради впливовий депутат й досі фігурує в переліку почесних громадян, на найближчій сесії його планують “перезатвердити” в цьому статусі, та судячи з усього, знову “пакетним голосуванням” разом із військовими“, – зазначили в “Обсерваторії демократії”.

Там наголосили: практика позбавлення звань “почесних” у регіоні є. Так, цей статус депутати Харківської облради забрали в ректора МДУ Віктора Садовничого та своїх колег – депутатів Ігоря Райніна та Володимира Святаша.

Аналітики нагадали: статус почесного громадянина, крім іншого, передбачає ще й довічні виплати з бюджету громад. У Харкові розмір такої стипендії – п’ять мінімальних зарплат, в області – 2,5 мінімальні зарплати.

“У відповідь на запит влітку 2023 року Харківська міська рада повідомила, що наразі стипендію почесного харків’янина отримують 89 осіб. При цьому, в міськраді запевнили, що не перераховують виплати ексголові харківських комуністів Аллі Александровській та колишньому очільнику області Михайлу Добкіну (обидва мають чинний статус почесних громадян). Стипендії за обласну відзнаку (згідно відповіді ХОВА станом на середину 2023 року) отримують 56 осіб – не зверталися з заявами про виплати лише троє почесних громадян області (Рінат Ахметов, Григорій Суркіс та Олексій Зайцев), які мають право на отримання коштів“, – навели дані аналітики.

В “Обсерваторії демократії” наголосили: процес позбавлення звань, безумовно, має супроводжуватися широким громадським обговоренням. Але якщо його саботуватимуть, розв’язувати питання можливо й у судах. А кошти, що передбачені на виплати почесним громадянам, до завершення повномасштабної війни є доцільним спрямувати на потреби оборони Харківщини.

“Варто призупинити присвоєння нових звань до завершення повномасштабної війни. При конструюванні нової символічної політики зараз як ніколи потрібна виваженість та стриманість, зважаючи на мінливу динаміку і постійну появу нової інформації щодо тих чи інших ситуативно героїзованих у публічному просторі осіб, — підсумовують в “ОД”. – Важливо забезпечити більш широку громадську участь у функціонуванні інституту почесних громадян за допомогою електронних консультацій та опитувань”.