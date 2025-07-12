Керівник-хабарник не працював у харківському ЦНАПі – мерія
Мерія прокоментувала інформацію про затримання керівника ЦНАПу в Харкові.
“Інформація про затримання одного з керівників центру надання адміністративних послуг за отримання неправомірної вигоди, що поширюється у ЗМІ та соцмережах, не стосується жодного з центрів адмінпослуг міста Харкова, які працюють у структурі Харківської міської ради“, – повідомили у мерії.
Нагадаємо, йдеться про подію, яка сталася у Харкові. За даними СБУ, у місті затримали керівника ЦНАПу в Харківській області за хабарництво – чиновник вимагав гроші за видачу повторного свідоцтва про смерть людині, яка не має законних підстав для її отримання. Правоохоронці встановили, що свою послугу фігурант оцінив у три тисячі доларів. Співробітники СБУ затримали фігуранта в центрі Харкова «на гарячому», коли він передавав замовнику безпідставно виготовлений офіційний документ. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 268 ККУ (вимагання та одержання неправомірної вигоди). Якщо провину доведуть, йому загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: мерія, Харків, цпау;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2025 в 09:55;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мерія прокоментувала інформацію про затримання керівника ЦНАПу в Харкові.".