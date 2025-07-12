Руководитель-взяточник не работал в харьковском ЦПАУ – мэрия
В пресс-службе горсовета прокомментировали информацию о задержании руководителя ЦПАУ в Харькове.
«Информация о задержании одного из руководителей центра предоставления административных услуг за получение неправомерной выгоды, которая распространяется в СМИ и соцсетях, не касается ни одного из центров админуслуг города Харькова, которые работают в структуре Харьковского городского совета», – сообщили в мэрии.
Напомним, речь идет о событии, которое произошло в Харькове. По данным СБУ, в городе задержали руководителя ЦПАУ в Харьковской области за взяточничество – чиновник требовал деньги за выдачу повторного свидетельства о смерти человеку, не имеющему законных оснований для его получения. Правоохранители установили, что свою услугу фигурант оценил в 3 тысячи долларов. Сотрудники СБУ задержали фигуранта в центре Харькова «на горячем», когда он передавал заказчику безосновательно изготовленный официальный документ. Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 268 УКУ (вымогательство и извлечение неправомерной выгоды). Если вину докажут, ему грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: мэрия, Харьков, цпау;
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- • Дата публикации материала: 12 июля 2025 в 09:55;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе Харьковского горсовета прокомментировали информацию о задержании руководителя ЦПАУ в Харькове.".