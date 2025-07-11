СБУ: руководитель ЦПАУ на Харьковщине погорел на взятке, за что взял $3000
Правоохранители подозревают руководителя ЦПАУ в Харьковской области в вымогательстве взятки.
Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, чиновник требовал деньги за выдачу повторного свидетельства о смерти человеку, не имеющему законных оснований для его получения.
Правоохранители установили, что свою услугу фигурант оценил в 3 тысячи долларов.
«В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали получение злоумышленником двух траншей. Сотрудники СБУ задержали фигуранта в центре Харькова «на горячем», когда он передавал заказчику безосновательно изготовленный официальный документ», — отметили в СБУ.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 268 УКУ (вымогательство и извлечение неправомерной выгоды). Если вину докажут, ему грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: взятка, СБУ, харьковщина, цпау;
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- • Дата публикации материала: 11 июля 2025 в 16:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители подозревают руководителя ЦПАУ в Харьковской области в вымогательстве взятки.".