СБУ: руководитель ЦПАУ на Харьковщине погорел на взятке, за что взял $3000

Правоохранители подозревают руководителя ЦПАУ в Харьковской области в вымогательстве взятки.

Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, чиновник требовал деньги за выдачу повторного свидетельства о смерти человеку, не имеющему законных оснований для его получения.

Правоохранители установили, что свою услугу фигурант оценил в 3 тысячи долларов.

«В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали получение злоумышленником двух траншей. Сотрудники СБУ задержали фигуранта в центре Харькова «на горячем», когда он передавал заказчику безосновательно изготовленный официальный документ», — отметили в СБУ.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 268 УКУ (вымогательство и извлечение неправомерной выгоды). Если вину докажут, ему грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.