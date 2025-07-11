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СБУ: керівник ЦНАПу на Харківщині погорів на хабарі, за що взяв $3000

Суспільство 16:00   11.07.2025
Вікторія Яковенко
СБУ: керівник ЦНАПу на Харківщині погорів на хабарі, за що взяв $3000 Фото: Владислав Абдула

Правоохоронці підозрюють керівника ЦНАПу на Харківщині вимаганні хабаря.

Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, чиновник вимагав гроші за видачу повторного свідоцтва про смерть особі, яка не мала законних підстав для його отримання.

Правоохоронці встановили, що свою послугу фігурант оцінив у 3 тисячі доларів.

«У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці задокументували отримання зловмисником двох траншів. Співробітники СБУ затримали фігуранта у центрі Харкова «на гарячому», коли він передавав замовнику безпідставно виготовлений офіційний документ», – зазначили в СБУ.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 268 ККУ (вимагання та одержання неправомірної вигоди). Якщо провину доведуть, йому загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «СБУ: керівник ЦНАПу на Харківщині погорів на хабарі, за що взяв $3000»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2025 в 16:00;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці підозрюють керівника ЦНАПу на Харківщині вимаганні хабаря.".