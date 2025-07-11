СБУ: керівник ЦНАПу на Харківщині погорів на хабарі, за що взяв $3000
Правоохоронці підозрюють керівника ЦНАПу на Харківщині вимаганні хабаря.
Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, чиновник вимагав гроші за видачу повторного свідоцтва про смерть особі, яка не мала законних підстав для його отримання.
Правоохоронці встановили, що свою послугу фігурант оцінив у 3 тисячі доларів.
«У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці задокументували отримання зловмисником двох траншів. Співробітники СБУ затримали фігуранта у центрі Харкова «на гарячому», коли він передавав замовнику безпідставно виготовлений офіційний документ», – зазначили в СБУ.
Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 268 ККУ (вимагання та одержання неправомірної вигоди). Якщо провину доведуть, йому загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
Читайте також: Склад зброї знайшли в Харкові: чи була це підготовка до терактів – з’ясовують
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: взятка, СБУ, харківщина, цпау;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «СБУ: керівник ЦНАПу на Харківщині погорів на хабарі, за що взяв $3000»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2025 в 16:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці підозрюють керівника ЦНАПу на Харківщині вимаганні хабаря.".