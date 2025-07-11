Склад зброї знайшли в Харкові: чи була це підготовка до терактів – з’ясовують
Правоохоронці викрили у Харкові масштабну схованку зі зброєю. Арсенал виявили у звичайному гаражі.
В оглядовій ямі правоохоронці виявили десятки одиниць озброєння: гранати, гранатомети з пострілами, протипіхотні міни, тротил, термобаричні засоби, набої до стрілецької зброї, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
За даними ДБР, до облаштування схованки причетні двоє цивільних та один військовослужбовець.
«Завдяки злагодженій роботі вдалося своєчасно виявити цю зброю, яка могла бути використана для здійснення диверсій чи терористичних актів. Співробітники СБУ перевіряють, чи могла ця схованка бути частиною підготовки підривної діяльності на території України, зокрема — за координацією з боку російських спецслужб», – розповіли в прокуратурі.
Наразі проводиться досудове розслідування за фактом незаконного поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 ККУ). Вирішується питання про передачу вилученого арсеналу на потреби ЗСУ.
Читайте також: Пошкоджені понад 20 будівель, вибиті 266 вікон: мерія підбиває підсумки ударів
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гбр, новини Харкова, оружие, склад, теракт, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Склад зброї знайшли в Харкові: чи була це підготовка до терактів – з’ясовують»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2025 в 15:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили у Харкові масштабну схованку зі зброєю. Арсенал виявили у звичайному гаражі.".