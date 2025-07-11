Склад зброї знайшли в Харкові: чи була це підготовка до терактів – з’ясовують

Правоохоронці викрили у Харкові масштабну схованку зі зброєю. Арсенал виявили у звичайному гаражі.

В оглядовій ямі правоохоронці виявили десятки одиниць озброєння: гранати, гранатомети з пострілами, протипіхотні міни, тротил, термобаричні засоби, набої до стрілецької зброї, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними ДБР, до облаштування схованки причетні двоє цивільних та один військовослужбовець.

«Завдяки злагодженій роботі вдалося своєчасно виявити цю зброю, яка могла бути використана для здійснення диверсій чи терористичних актів. Співробітники СБУ перевіряють, чи могла ця схованка бути частиною підготовки підривної діяльності на території України, зокрема — за координацією з боку російських спецслужб», – розповіли в прокуратурі.

Наразі проводиться досудове розслідування за фактом незаконного поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 ККУ). Вирішується питання про передачу вилученого арсеналу на потреби ЗСУ.