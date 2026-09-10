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Розстріл у полі: майже гангстерські розборки на Харківщині, двох затримали

Події 19:27   10.09.2026
Оксана Якушко
Розстріл у полі: майже гангстерські розборки на Харківщині, двох затримали

Розстріл стався через особисту образу, з’ясували слідчі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Справжні гангстерські розборки на Харківщині. Увечері 7 вересня знайшли тіло людини у полі біля села Хроли Харківського району. Раніше того ж дня до правоохоронців звернувся чоловік, батько якого не повернувся додому, а мобільний телефон залишився у помешканні.

Як з’ясувало слідство, увечері 5 вересня 64-річний чоловік попросив свого 67-річного знайомого наступного ранку приїхати на автомобілі та взяти із собою автомат і патрони — для «вирішення особистих питань».

Зброю він знайшов ще у 2014–2015 роках серед знищеної російської військової техніки біля села Сергіївка Краматорського району Донецької області. Разом із автоматом він забрав боєприпаси та надалі незаконно їх зберігав.

Наступного ранку чоловіки вирушили до будинку 62-річного харків’янина. 64-річний чоловік був ображений на нього особисто. Мешканець Харкова сів до автомобіля, після чого всі троє поїхали до поля неподалік села Хроли.

На місці 64-річний підозрюваний разом із потерпілим вийшли з машини та почали сваритися. Після цього зловмисник відкрив багажник, дістав звідти автомат, підійшов до чоловіка впритул та прицільно вистрілив йому в голову, потерпілий загинув на місці.

Після пострілу 67-річний знайомий вийшов з автівки, забрав автомат, від’єднав магазин та поклав зброю назад до багажника. Надалі обидва чоловіки поїхали з місця злочину.  64-річний зловмисник продовжив займатись своїми справами: поїхав до Чернігівської області, де збирався придбати картоплю на продаж.

Обох чоловіків затримали правоохоронці. 64-річному чоловіку повідомили про підозру в умисному вбивстві, а також у незаконному придбанні та носінні вогнепальної зброї і бойових припасів без законного дозволу. Його 67-річному знайомому інкримінували незаконне придбання, носіння та зберігання вогнепальної зброї і бойових припасів. Наразі встановлюють всі обставини події та мотив вбивства.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2026 в 19:27;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Розстріл стався через особисту образу, з’ясували слідчі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.".