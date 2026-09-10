Расстрел в поле: почти гангстерские разборки на Харьковщине, двоих задержали

Расстрел произошел из-за личного оскорбления, выяснили следователи, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Настоящие гангстерские разборки в Харьковской области. Вечером 7 сентября нашли тело человека в поле у ​​села Хроли Харьковского района. Ранее в тот же день к стражам порядка обратился мужчина, отец которого не вернулся домой, а его мобильный телефон остался в доме.

Как выяснило следствие, вечером 5 сентября 64-летний мужчина попросил своего 67-летнего знакомого на следующее утро приехать на автомобили и взять с собой автомат и патроны – для «решения личных вопросов». Оружие знакомый нашел еще в 2014-2015 годах среди уничтоженной российской военной техники у села Сергеевка Краматорского района Донецкой области. Вместе с автоматом он забрал боеприпасы и незаконно их хранил.

На следующее утро мужчины отправились в дом 62-летнего харьковчанина, на которого 64-летний мужчина был обижен. Житель Харькова сел в автомобиль, после чего все трое поехали к полю возле села Хроли.

На месте 64-летний подозреваемый вместе с потерпевшим вышли из машины и начали ссориться. После этого злоумышленник открыл багажник, достал оттуда автомат, подошел к мужчине в упор и прицельно выстрелил ему в голову, потерпевший погиб на месте.

После выстрела 67-летний знакомый вышел из автомобиля, забрал автомат, отсоединил магазин и положил оружие обратно в багажник. В дальнейшем оба мужчины уехали с места преступления. 64-летний злоумышленник продолжил заниматься своими делами, как ни в чем не бывало: уехал в Черниговскую область, где собирался купить картофель на продажу.

Обоих мужчин задержали правоохранителями. 64-летнему мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Его 67-летнему знакомому инкриминировали незаконное приобретение, ношение и хранение огнестрельного оружия и боевых припасов. В настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего и мотив убийства.

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