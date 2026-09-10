Десять человек пострадали из-за ударов РФ по региону: что прилетало

Харьков и область обстреливали россияне в течение ночи на 10 сентября. В основном, враг атаковал беспилотниками, уточняют в облпрокуратуре. В результате «прилетов» пострадали десять человек.

Вначале накануне, 9 сентября около 19:30 россияне ударили FPV-дроном по авто в Дергачах. Двое мужчин получили взрывные ранения в результате попадания.

После чего несколько взрывов прозвучали в Харькове. Вначале в Слободском районе около 22:50 был «прилет» БпЛА типа «Герань-4» по территории учебного заведения.

«Повреждены окна, фасад и кровля учебного заведения, а также дома. Острую реакцию на стресс получили пять человек, среди них 3-летний мальчик и 15-летняя девушка», – уточнили правоохранители.

В 22:50 FPV-дрон упал вблизи многоэтажки. Обошлось без пострадавших.

«Утром 10 сентября российские войска нанесли удар по городу Изюм, предварительно управляемой авиационной бомбой. Повреждены частные домовладения. Пострадали два человека. Кроме того, ориентировочно в 05:00 в поселке Золочев Богодуховского района зафиксировано попадание российского FPV-дрона. Поврежден дом. Мужчина получил ранения», – добавили в прокуратуре.