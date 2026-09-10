Live
  • Чт 10.09.2026
  • Харьков  +20°С
  • USD 44.65
  • EUR 51.99

Что происходит месте ночного удара в Слободском районе (фото)

Происшествия 09:24   10.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Что происходит месте ночного удара в Слободском районе (фото) Фото: ХГС

Фото с места «прилета» в Слободском районе показали в пресс-службе мэрии. Там последствия ударов уже ликвидируют коммунальщики.

Последствия обстрела Харькова 9 сентября
Фото: ХГС

Последствия ночной атаки на территории учебного заведения ликвидируют специалисты КП «Харьковспецстрой» и «Харьковжилстрой». Там также повреждены дома.

Последствия обстрела Харькова 9 сентября
Фото: ХГС

Напомним, сразу три удара пережил Харьков накануне, 9 сентября. Первый «прилет» зафиксировали около 22:30 в Слободском районе. После чего россияне атаковали Киевский и затем – Холодногорский районы. Известно, что пострадали трое людей, выбито больше сотни окон в многоэтажных домах на разных локациях.  Вначале в Слободском районе около 22:50 был «прилет» БпЛА типа «Герань-4» по территории учебного заведения. Повреждены окна, фасад и кровля учебного заведения, а также дома. Острую реакцию на стресс получили пять человек, среди них 3-летний мальчик и 15-летняя девушка, уточнили позже в Харьковской облпрокуратуре. В Киевском районе под удар попало авто. По информации городского головы, пострадавших из-за «прилета» нет. Третье попадание было уже в Холодногорском районе. Там прилетело также возле многоэтажки – вылетели окна, но обошлось без пострадавших.

Читайте также: Синегубов: больше 170 БпЛА атаковали Харьковщину за сутки

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

Поезда отменяют на Харьковщине с 10 сентября из-за опасности
Поезда отменяют на Харьковщине с 10 сентября из-за опасности
09.09.2026, 15:33
Заблокировали счета важных коммунальных предприятий на Харьковщине: причина
Заблокировали счета важных коммунальных предприятий на Харьковщине: причина
09.09.2026, 21:24
Новости Харькова главное 10 сентября: «прилеты» в городе
Новости Харькова главное 10 сентября: «прилеты» в городе
10.09.2026, 07:30
Ночные удары по Харькову: повреждены дома, пострадали люди (видео)
Ночные удары по Харькову: повреждены дома, пострадали люди (видео)
10.09.2026, 07:20
Как вырастут цены на молоко, кефир и творог осенью 2026 года в Украине
Как вырастут цены на молоко, кефир и творог осенью 2026 года в Украине
09.09.2026, 21:59
Что происходит месте ночного удара в Слободском районе (фото)
Что происходит месте ночного удара в Слободском районе (фото)
10.09.2026, 09:24

Новости по теме:

10.09.2026
Синегубов: больше 170 БпЛА атаковали Харьковщину за сутки
10.09.2026
Десять человек пострадали из-за ударов РФ по региону: что прилетало
10.09.2026
Новости Харькова главное 10 сентября: «прилеты» в городе
10.09.2026
Ночные удары по Харькову: повреждены дома, пострадали люди (видео)
09.09.2026
Ремонт продлили: движение по некоторым улицам Харькова возобновят 11 сентября


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Что происходит месте ночного удара в Слободском районе (фото)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 10 сентября 2026 в 09:24;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фото с места «прилета» в Слободском районе показали в пресс-службе мэрии. Там последствия ударов уже ликвидируют коммунальщики.".