Что происходит месте ночного удара в Слободском районе (фото)

Фото с места «прилета» в Слободском районе показали в пресс-службе мэрии. Там последствия ударов уже ликвидируют коммунальщики.

Последствия ночной атаки на территории учебного заведения ликвидируют специалисты КП «Харьковспецстрой» и «Харьковжилстрой». Там также повреждены дома.

Напомним, сразу три удара пережил Харьков накануне, 9 сентября. Первый «прилет» зафиксировали около 22:30 в Слободском районе. После чего россияне атаковали Киевский и затем – Холодногорский районы. Известно, что пострадали трое людей, выбито больше сотни окон в многоэтажных домах на разных локациях. Вначале в Слободском районе около 22:50 был «прилет» БпЛА типа «Герань-4» по территории учебного заведения. Повреждены окна, фасад и кровля учебного заведения, а также дома. Острую реакцию на стресс получили пять человек, среди них 3-летний мальчик и 15-летняя девушка, уточнили позже в Харьковской облпрокуратуре. В Киевском районе под удар попало авто. По информации городского головы, пострадавших из-за «прилета» нет. Третье попадание было уже в Холодногорском районе. Там прилетело также возле многоэтажки – вылетели окна, но обошлось без пострадавших.