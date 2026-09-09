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Ремонт продлили: движение по некоторым улицам Харькова возобновят 11 сентября

Транспорт 20:52   09.09.2026
Оксана Якушко
Ремонт продлили: движение по некоторым улицам Харькова возобновят 11 сентября

До 16:00 11 сентября запрещено движение транспорта по ул. Георгия Тарасенко на участке от ул. Молочной до ул. Дмитрия Коцюбайло, а также выезд из пер. Власовского на ул. Георгия Тарасенко.

Об этом сообщает Харьковский горсовет.

Это связано с тем, что ремонт трамвайного пути продлится еще несколько дней. Ранее движение планировали открыть 9 сентября.

Объехать закрытый участок можно близлежащими улицами Молочной, Дмитрия Коцюбайло, Тарасовской, Храмовой, Аэрокосмическим проспектом и проч.

Также в это время не будут ходить трамваи по ул. Георгия Тарасенко на участке от ул. Молочной до ул. Добровольцев, а также движение автобусов по ул. Георгия Тарасенко, на участке пер. Петинского до ул. Дмитрия Коцюбайло.

В этот период общественный транспорт курсирует следующим образом:

трамвай №5: разворотный круг «Ул. Одесская» – пр. Байрона – ул. Морозова — пр. Героев Харькова — площадь Конституции — площадь Павловская — площадь Сергеевская — ул. Полтавский Шлях – ул. Евгения Котляра – разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский»;

в обратном направлении: разворотный круг «вокзал «Харьков-Пассажирский» – ул. Евгения Котляра – ул. Полтавский Шлях — майдан Сергеевский — майдан Павловский — майдан Конституции — пр. Героев Харькова — ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – ул. Полевая – ул. Добровольцев – ул. Георгия Тарасенко – ул. Морозова – пр. Байрона – разворотный круг «Ул. Одесская»;

трамвай №8: разворотный круг «Ул. Одесская» – пр. Байрона – ул. Морозова – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – пер. Салтовский – Салтовское шоссе – разворотный круг «602-й микрорайон»;

в обратном направлении: разворотный круг «602-й микрорайон» – Салтовское шоссе – пер. Салтовский – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – ул. Полевая – ул. Добровольцев – ул. Георгия Тарасенко – ул. Морозова – пр. Байрона – разворотный круг «Ул. Одесская»;

автобус №260: ст. м. «Защитников Украины» – ул. Олега Общественного – площадь Защитников Украины – ул. Молочная – ул. Георгия Тарасенко – ул. Георгия Тарасенко, 49 – пер. Власовский – ул. Тарасовская – ул. Храмовая – ул. Георгия Тарасенко – ул. Морозова – пр. Байрона – пр. Аэрокосмический – ул. Южнопроектная – ул. Деповская – ул. Павла Тычины – железнодорожная станция «Основа»;

в обратном направлении: по своему маршруту.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 9 сентября 2026 в 20:52;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До 16:00 11 сентября запрещено движение транспорта по ул. Георгия Тарасенко на участке от ул. Молочной до ул. Дмитрия Коцюбайло, по выезд из пер. Власовского на ул. Тарасенко.".