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Синегубов: больше 170 БпЛА атаковали Харьковщину за сутки

Происшествия 08:56   10.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Синегубов: больше 170 БпЛА атаковали Харьковщину за сутки

В течение минувших суток на Харьковщине из-за обстрелов пострадали 18 человек. Россияне атаковали Харьков, а также 11 населенных пунктов области, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В с. Искра Изюмской громады ранены восемь человек; в г. Харьков ранена 72-летняя женщина, испытали острую реакцию на стресс 62-летняя женщина, 26-летний мужчина, 16-летняя девушка и 4-летний мальчик; в г. Дергачи ранен 55-летний мужчина, острую реакцию на стресс получил 43-летний мужчина; в г. Изюм получили ранения 46-летний мужчина и 48-летняя женщина; в пос. Золочев ранен 41-летний мужчина. Также медики оказали помощь 14-летнему мальчику, который 6 сентября получил ранения в пос. Кегичевка», – уточнил Синегубов.

За сутки по региону ударило такое вооружение:

  • три КАБа;
  • БпЛА типа «Герань-2»;
  • БпЛА типа «Ланцет»;
  • семь БпЛА типа «Молния»;
  • восемь fpv-дронов;
  • 154 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов есть повреждения гражданской инфраструктуры в Харькове, а также Лозовском, Чугуевском, Купянском, Богодуховском и Харьковском районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 10 сентября 2026 в 08:56;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне атаковали Харьков, а также 11 населенных пунктов области, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.".