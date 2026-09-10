Синегубов: больше 170 БпЛА атаковали Харьковщину за сутки

В течение минувших суток на Харьковщине из-за обстрелов пострадали 18 человек. Россияне атаковали Харьков, а также 11 населенных пунктов области, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В с. Искра Изюмской громады ранены восемь человек; в г. Харьков ранена 72-летняя женщина, испытали острую реакцию на стресс 62-летняя женщина, 26-летний мужчина, 16-летняя девушка и 4-летний мальчик; в г. Дергачи ранен 55-летний мужчина, острую реакцию на стресс получил 43-летний мужчина; в г. Изюм получили ранения 46-летний мужчина и 48-летняя женщина; в пос. Золочев ранен 41-летний мужчина. Также медики оказали помощь 14-летнему мальчику, который 6 сентября получил ранения в пос. Кегичевка», – уточнил Синегубов.

За сутки по региону ударило такое вооружение:

три КАБа;

БпЛА типа «Герань-2»;

БпЛА типа «Ланцет»;

семь БпЛА типа «Молния»;

восемь fpv-дронов;

154 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов есть повреждения гражданской инфраструктуры в Харькове, а также Лозовском, Чугуевском, Купянском, Богодуховском и Харьковском районах.