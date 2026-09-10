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Синєгубов: понад 170 БпЛА атакували Харківщину за добу

Події 08:56   10.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Синєгубов: понад 170 БпЛА атакували Харківщину за добу

Протягом минулої доби на Харківщині через обстріли постраждали 18 людей. Росіяни атакували Харків, а також 11 населених пунктів області, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У с. Іскра Ізюмської громади поранено 8 людей; у м. Харків поранено 72-річну жінку, зазнали гострої реакцію на стрес 62-річна жінка, 26-річний чоловік, 16-річна дівчина і 4-річний хлопчик; у м. Дергачі поранено 55-річного чоловіка, гостру реакцію на стрес отримав 43-річний чоловік; у м. Ізюм зазнали поранень 46-річний чоловік і 48-річна жінка; у сел. Золочів поранено 41-річного чоловіка. Також медики надали допомогу 14-річному хлопчику, який 6 вересня зазнав поранень у сел. Кегичівка”, – уточнив Синєгубов

За добу по регіону вдарило таке озброєння:

  • три КАБи;
  • БпЛА типу “герань-2”;
  • БпЛА типу “ланцет”;
  • сім БпЛА типу «молния»;
  • вісім fpv-дронів;
  • 154 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури у Харкові, а також Лозівському, Чугуївському, Куп’янському, Богодухівському та Харківському районах.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2026 в 08:56;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни атакували Харків, а також 11 населених пунктів області, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".