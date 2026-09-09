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Як зростуть ціни на молоко, кефір і кисломолочний сир восени 2026 року

Економіка 21:59   09.09.2026
Оксана Якушко
Як зростуть ціни на молоко, кефір і кисломолочний сир восени 2026 року

Протягом осені ціни на молочні продукти зростуть на 20% – через інфляцію та зміну логістичних маршрутів.

Ще на початку літа Асоціація виробників молока прогнозувала восени підвищення цін на сир, молочну продукцію. Тоді казали, що на цю групу товарів ціна зросте приблизно на 10% – на розмір інфляції, розповіла МГ «Об’єктив» Олена Жупінас, заступниця генеральної директорки, керівниця проєктів по співпраці із переробкою Асоціації виробників молока.

«Зараз в зв’язку з зміною логістичних маршрутів, які пов’язані з тим, що розбиті склади і тепер треба переходити на прямі поставки до магазинів, а це додаткові затрати логістичні, таке підвищення може бути до 20%. Але треба сказати, що це не буде миттєво, що покупці прийшли – і ціни на 20% стали вищими. Зростання цін на молочні продукти буде поступовим і десь протягом вересня-жовтня, початку листопада. Зразу ніхто підіймати різко ціни не буде, тому що всі розуміють, що в такому випадку зменшиться споживання і це теж буде негативом. Тому покупця поступово будуть привчати до цих нових цін», – пояснила Олена Жупінас.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2026 в 21:59;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом осені ціни на молочні продукти зростуть на 20% – через інфляцію та зміну логістичних маршрутів.".