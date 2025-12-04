Live

Українським молочарям не радіють на ринку ЄС: чому і хто конкурент

Економіка 20:46   04.12.2025
Оксана Якушко
Українським виробникам молочних продуктів доводиться конкурувати за ринок ЄС із США, країнами Латинської Америки та Новою Зеландією. 

Про це в інтерв’ю МГ «Об’єктив» розповіла Олена Жупінас, заступниця генеральної директорки, керівниця проєктів по співпраці із переробкою Асоціації виробників молока.

Конкурувати із США, країнами Латинської Америки та з Новою Зеландією нашим підприємствам за той же ринок ЄС досить важко – і на те є об’єктивні причини.

“У Новій Зеландії та у Латинській Америці утримання худоби – це випас. Там не заготовляють корми, і тому собівартість молока набагато нижча. У США більш автоматизовані ферми та більш продуктивні породи корів, тому українським фермерам також з американцями важко конкурувати. Але наші молочарі намагаються, переймають американський досвід, і цим наша молочна галузь відрізняється від європейської, де середній розмір ферми – це до 15 корів. В Україні середній розмір ферми, як і в США, близько 300 корів. Тому європейці нас і бояться, бо вважають, що ми більш конкурентні порівняно з їхніми фермерами”, – пояснила Олена Жупінас. 

Автор: Оксана Якушко
Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українським виробникам молочних продуктів доводиться конкурувати за ринок ЄС із США, країнами Латинської Америки та Новою Зеландією. ".