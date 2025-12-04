“Буде оточення Харкова”: повідомлення від росіян прокоментував Терехов
Мер Ігор Терехов зазначив, що росіяни атакують не лише на фронті, а й активно ведуть інформаційну війну. Зокрема, ворог поширює різну фейкову інформацію про нові наступи на Харків чи проблеми з комунальними послугами.
Найчастіше і таку інформацію вірять люди похилого віку, і це значно впливає на загальний настрій мешканців, пояснив міський голова.
“Звертаємось до людей з проханням не прислухатися до цієї інформації, яка поширюється в деяких ТГ-каналах або розсилається на телефон. Насамперед розсилають повідомлення, що буде наступ, що буде оточення Харкова, що не буде комунальних послуг – збирайтеся, їдьте. Я дуже прошу, користуючись нагодою, не прислухатися до цих фейків”, – сказав Терехов.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Попри всі зусилля ворога людей менше в місті не стає, акцентував Терехов. Не помічають ні масового повернення мешканців, ні значного відтоку людей.
“Як було 1,3 мільйона людей, так 1,3 мільйона і залишилося”, – додав мер.
