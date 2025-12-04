Live

“Буде оточення Харкова”: повідомлення від росіян прокоментував Терехов

Суспільство 11:04   04.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Мер Ігор Терехов зазначив, що росіяни атакують не лише на фронті, а й активно ведуть інформаційну війну. Зокрема, ворог поширює різну фейкову інформацію про нові наступи на Харків чи проблеми з комунальними послугами. 

Найчастіше і таку інформацію вірять люди похилого віку, і це значно впливає на загальний настрій мешканців, пояснив міський голова.

“Звертаємось до людей з проханням не прислухатися до цієї інформації, яка поширюється в деяких ТГ-каналах або розсилається на телефон. Насамперед розсилають повідомлення, що буде наступ, що буде оточення Харкова, що не буде комунальних послуг – збирайтеся, їдьте. Я дуже прошу, користуючись нагодою, не прислухатися до цих фейків”, – сказав Терехов.

 

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Попри всі зусилля ворога людей менше в місті не стає, акцентував Терехов. Не помічають ні масового повернення мешканців, ні значного відтоку людей.

“Як було 1,3 мільйона людей, так 1,3 мільйона і залишилося”, – додав мер.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
