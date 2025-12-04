«Будет окружение Харькова»: сообщения от россиян прокомментировал Терехов
Мэр Игорь Терехов отметил, что россияне атакуют не только на фронте, но и активно ведут информационную войну. В частности, враг распространяет различную фейковую информацию о новых наступлениях на Харьков или проблемах с коммунальными услугами.
Чаще всего в подобную информацию верят люди преклонного возраста и это значительно влияет на общее настроение жителей, объяснил городской голова.
«Обращаемся к людям с просьбой не прислушиваться к этой информации, которая распространяется в некоторых ТГ-каналах или рассылается на телефон. Прежде всего рассылают сообщения, что будет наступление, что будет окружение Харькова, что не будет коммунальных услуг – собирайтесь, уезжайте. Я очень прошу, пользуясь случаем, не прислушиваться к этим фейкам, а доверять только официальным ресурсам», – призвал Терехов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Несмотря на все усилия врага, людей меньше в городе не становится, акцентировал Терехов. Не замечают ни массового возвращения жителей, ни значительного оттока людей.
«Как был 1,3 миллиона людей, так 1,3 миллиона и осталось», – добавил мэр.
