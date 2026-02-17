«Не могу раскрывать всех подробностей»: Терехов о ситуации с отоплением
Скриншот
Мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона назвал ситуацию в сфере энерго- и теплоснабжения «крайне напряженной».
«Не могу раскрывать всех подробностей, тем более технических подробностей, касающихся теплоснабжения, энергоснабжения, но ситуация очень крайне напряженная. Ибо, вы помните, что враг разрушил нам всю генерацию, враг бил по ТЭЦ и практически разрушил ТЭЦ, которая питает примерно 30% города Харькова. И работаем 24/7, работают все коммунальные службы, работники «Харьковских тепловых сетей», работают в круглосуточном режиме», – отметил Терехов.
Он также напомнил, что в городе пришлось слить систему теплоснабжения. Это был вынужденный шаг, ведь тогда в Харькове были морозы до -25 градусов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Читайте также: В ГСЧС рассказали, как можно уберечься от затоплений
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: ««Не могу раскрывать всех подробностей»: Терехов о ситуации с отоплением», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 17 февраля 2026 в 10:34;