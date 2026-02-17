Live

«Не могу раскрывать всех подробностей»: Терехов о ситуации с отоплением

Общество 10:34   17.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона назвал ситуацию в сфере энерго- и теплоснабжения «крайне напряженной». 

«Не могу раскрывать всех подробностей, тем более технических подробностей, касающихся теплоснабжения, энергоснабжения, но ситуация очень крайне напряженная. Ибо, вы помните, что враг разрушил нам всю генерацию, враг бил по ТЭЦ и практически разрушил ТЭЦ, которая питает примерно 30% города Харькова. И работаем 24/7, работают все коммунальные службы, работники «Харьковских тепловых сетей», работают в круглосуточном режиме», – отметил Терехов.

Он также напомнил, что в городе пришлось слить систему теплоснабжения. Это был вынужденный шаг, ведь тогда в Харькове были морозы до -25 градусов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Автор: Николь Костенко-Лагутина
